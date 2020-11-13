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дефіцит (401) імпорт (2075) торгівля (729) експорт (3426) Держстат (1375)

Баланс внешней торговли в третьем квартале вернулся к дефициту, – Госстат

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Баланс внешней торговли в третьем квартале вернулся к дефициту, – Госстат

Внешнеторговый баланс Украины, сведенный в первом квартале 2020 года с минимальным дефицитом $0,01 млрд, во втором – с профицитом $1,07 млрд, в третьем квартале вновь стал дефицитным – $0,54 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает Интерфакс-Украина.

В то же время, по данным Госстата, в третьем квартале прошлого года дефицит был в 4,7 раза больше, и в целом за девять месяцев этого года зафиксирован дефицит внешней торговли в $0,54 млрд грн, тогда как за девять месяцев прошлого года – дефицит на $4,2 млрд,

Такой результат, исходя из статистики, объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за январь-сентябрь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 6,5% – до $42,2 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $41,67 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли Украины за девять месяцев остался практически на прошлогоднем уровне, снизившись всего на 2% – до $2,94 млрд: экспорт упал на 14,4% – до $15,46 млрд, тогда как импорт – на 12,7%, до $18,4 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-сентябре этого года упал на 16,3% – до $13,06 млрд, тогда как импорт – на 10,5%, до $16,45 млрд.

Несколько улучшил ситуацию возросший более чем вдвое – до $1,13 млрд – профицит в торговле услугами: их экспорт сократился лишь на 4,9% – до $3,09 млрд, тогда как импорт – на 27,2%, до $1,96 млрд.

В целом в торговле товарами за девять месяцев 2020 года дефицит снизился в 2,4 раза – до $2,94 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% – до $37,96 млрд, тогда как экспорт – на 5,6%, до $35,02 млрд.

В торговле услугами традиционный профицит даже несколько вырос – на 5,4%, до $4,44 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение импорта услуг – на 26,5%, до $3,71 млрд по сравнению с экспортом, сократившимся на 12% – до $8,15 млрд.

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Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное – $6,21 млрд), причиной чему стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.

В первом полугодии 2020 года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% – до $27,62 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $26,55 млрд.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+3
Странно, что никаких комментов. А ведь это ужаснее, чем короновирусы зеленского, шефира, ермака вмеесте взятые. Бабла больше уходит, меньше заходит. Притом что дефицит бюджета астрономический. Грядет ж@па
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13.11.2020 21:06
+3
нужно наращивать экспорт товаров из Украины по всему миру и сырьевых и обработанных и интеллектуальных и электронных услуг. Нужно расширять объем того, что можно создать и продать за границу. И нужно или выходить на платформы чужие - электронных магазинов или создавать свою или соединиться своим магазином, как розетка например, с другими магазинами, только которые мировые, а не внутренние, как Алиэкспрес или Амазон, и т.д. И нужно продавать по всему миру Украинские товары, через онлайн. Страна может стать богатой только, если будет экспортировать товары на внешние рынки и от них будет получать деньги. А если ничего не продаешь, то ты будешь нищий. А у нас так, что продаем мы очень мало, и покупаем еще импортные товары и деньги уходят, страна еще и в долги влазит, чтобы деньги в страну получить...
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14.11.2020 18:56
+2
экономика никого не волнует , все заняты "феофанией" и дтп....
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13.11.2020 23:30
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Странно, что никаких комментов. А ведь это ужаснее, чем короновирусы зеленского, шефира, ермака вмеесте взятые. Бабла больше уходит, меньше заходит. Притом что дефицит бюджета астрономический. Грядет ж@па
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13.11.2020 21:06 Відповісти
я более чем уверен, что пока по телеку не скажет "У нас начался кризис" - никто даже думать за это не будет... все живут по принципу - пока гром не грянет и на авось
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14.11.2020 16:21 Відповісти
А якщо є криза, мільйони людей втратили роботу, а про неї забули сказати по зомбоящику, то її ніби як і немає! Баланс внешней торговли в третьем квартале вернулся к дефициту, – Госстат - Цензор.НЕТ 4869
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15.11.2020 12:12 Відповісти
экономика никого не волнует , все заняты "феофанией" и дтп....
показати весь коментар
13.11.2020 23:30 Відповісти
нужно наращивать экспорт товаров из Украины по всему миру и сырьевых и обработанных и интеллектуальных и электронных услуг. Нужно расширять объем того, что можно создать и продать за границу. И нужно или выходить на платформы чужие - электронных магазинов или создавать свою или соединиться своим магазином, как розетка например, с другими магазинами, только которые мировые, а не внутренние, как Алиэкспрес или Амазон, и т.д. И нужно продавать по всему миру Украинские товары, через онлайн. Страна может стать богатой только, если будет экспортировать товары на внешние рынки и от них будет получать деньги. А если ничего не продаешь, то ты будешь нищий. А у нас так, что продаем мы очень мало, и покупаем еще импортные товары и деньги уходят, страна еще и в долги влазит, чтобы деньги в страну получить...
показати весь коментар
14.11.2020 18:56 Відповісти
14.11.2020 21:48
Например воду. Вообще возобновляемая бесплатная халява.
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14.11.2020 23:15 Відповісти
Нужно ЗЕидиотам мозги наращивать, в первую очередь. А остальное догонится с мозгами.
А без мозгов ты можешь даже крейсер на Марс пускать.
Только лететь он будет также как и страна наша, с нашими идиотами-выборцами.
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15.11.2020 08:11 Відповісти
проблема не в избирателях, а в кандидатах, или даже в самой системе, которая разрешает допускать к выборам одних жуликов и предателей. И в СБУ, которое подчиняется бандитам и России и жуликов и предателей не сажает, а на них работает. Избиратели обычные люди, как в других странах, а вот кандидаты все - это русская мафия и русские спецслужбы и нет ни одного кандидата, за которого проголосовав не получиться победа - русской мафии или русских спецслужб. Большинство избирателей уже давно разочаровалось в таких выборах без выбора, и большинство просто не ходит на выборы. Народу нужен инструмент, чтобы самим навести порядок в стране - прямая демократия, чтобы народ сам мог принимать законы. Также нужно и суды сделать народные все, то бишь все суды сделать - судами присяжных. И также народу нужно право получить отзыва депутатов, если те нарушили свои обещания предвыборные и перестали после выборов представлять интересы избирателя. Это все работает неплохо на Западе. Нам нужно также это вводить для страховок. У народа должны быть рычаги сдерживания и влияния, а иначе все будет худо и будет и дальше каждый раз выигрывать - олигархи и россия.
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15.11.2020 13:07 Відповісти
У народа были рычаги, вытеснить войну, нарастить армию, вступить в ЕС, поднять экономику и чтобы россия не пришла - вступить в НАТО.

Но народ выбрал клоуна-наркомана. Мало того что клоун-наркоман, так еще и под колпаком преступника Коломойского. И в добвесок пришли новые лица (бывшие регионалы или рыги).
И кто теперь доктор этому кретинскому народу?

Так что не пиши мне тут про херню всякую про инструмент, про не дают выбрать и прочий бред.
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15.11.2020 16:31 Відповісти
Порошенко и Зеленский - одинаковые как 2 капли воды! Они ничем не отличаются!
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15.11.2020 17:14 Відповісти
Та шо ты говоришь, дибилко ))
ЗЕупыря сразу видно из-за тупости и ограниченности мышления.
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15.11.2020 17:40 Відповісти
Это любитель ОПАЖОПы!
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15.11.2020 20:23 Відповісти
ДА хоть любитель жопы на ***. Мне они на одно лицо.
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15.11.2020 20:47 Відповісти
Профицит внешней торговли укрепляет курс гривны. Зеле это не понравится!
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15.11.2020 12:55 Відповісти
 
 