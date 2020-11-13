"Укравтодор" объявил о планах увеличить использование шлаков при строительстве дорог

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") планирует в 2021 году отремонтировать 6800 км дорог и 150 мостов, для чего будет использовано 1,8 млн тонн битума и 1 млн тонн шлаков.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, сообщает пресс-служба ведомства.

По подсчетам ГП ГосдорНИИ, кроме того в 2021 году для дорожных работ потребуется 22,9 млн кубометров щебня, 2,1 млн тонн минерального порошка, 18,2 млн кубометров песка, 1,5 млн тонн цемента, 40,5 тыс. тонн арматурной стали, труб и металлических профилей, а также 68,5 тыс. кубометров балок, плит и свай.

"Увеличение всех показателей означает, что инвестиции в дорожную отрасль будут ощутимый мультипликативный эффект. Использование шлаков в строительстве дорог, рост объемов заказов для металлургов и рабочих мест – все это в комплексе положительно влияет на экономику", – заявил Кубраков.

Как сообщалось, ранее "Укравтодор" уже предусмотрел использование доменных шлаков при строительстве участка дороги длинной 29,5 км из Киева в Днепр за 10,6 млрд грн.

При этом на момент объявления этого тендера в Украине вообще не было отдельного Государственного стандарта, который бы позволял использовать шлаки для строительства дорог.

Кроме того, заместитель министра финансов Александр Кава заявлял, что эффективность и качество использования шлаков для строительства дорог не было исследовано, такую попытку сделают только в следующем году.

При этом, несмотря на отсутствие действующего ГОСТа и надлежащих испытаний, "Укравтодор" еще в июне отчитывался об использовании 30 тыс. кубометров металлургических шлаков на дорогах так называемого "Большого строительства", объявив о планах использовать 482 тысяч кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог в 2020 году.