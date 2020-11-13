Экспорт зерновых нового урожая достиг 18,5 миллиона тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (июль-июнь) и по состоянию на 13 ноября экспортировала 18,48 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,9 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.

Об говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины.

В частности, к настоящему времени экспортировано 11,22 млн тонн пшеницы (-1,12 млн тонн), 3,48 млн тонн ячменя (+0,11 млн тонн) и 3,43 млн тонн кукурузы (-1,92 млн тонн).

По состоянию на 13 ноября текущего года экспортировано также 64,7 тыс. тонн муки.

Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.