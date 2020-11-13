"Укртранснафта" продала закупленную весной нефть трейдеру Trafigura и в Беларусь

АО "Укртранснафта" заключила договоры на продажу всего объема нефти Azeri Light, закупленного на фоне падения мировых цен в апреле у компании SOCAR Trading и принятого на Морском нефтяном терминале "Пивденный".

Как сообщает пресс-служба компании, покупателем 80 тыс. тонн нефти выступила британская BNK (UK) Limited, дочерняя компания ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

Продажа этой партии осуществлена на условиях ITT резервуарный парк морского нефтяного терминала "Пивденный" с дальнейшей транспортировкой нефти трубопроводным транспортом из терминала на Мозырский НПЗ.

Покупателем еще 90 тыс. тонн ресурса стал трейдер Trafigura Pte Ltd (Сингапур) с последующей отгрузкой на условиях FOB МНТ "Пивденный".

Кроме того, "Укртранснафта" реализовала 10 тыс. тонн товарного остатка нефти путем проведения биржевых торгов на площадке ТБ "Украинская энергетическая биржа" с поставкой на условиях EXW резервуарный парк ЛПДС "Кременчуг" (нефтеперекачивающая станция "Укртранснафты"). Победителем торгов стало АО "Укргаздобыча".

"Реализация нефти осуществляется на основе решений акционера – НАК "Нафтогаз Украины" с установлением цены нефти по формульному подходу в привязке к котировкам агентства Platts. "Укртранснафта" реализовала весь объем закупленной нефти с положительным экономическим эффектом", – отмечается в сообщении компании.

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Как сообщалось, 17 августа "Нафтогаз" согласовал возможность продажи "Укртранснафтой" партии нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях FOB порт "Пивденный".

Кроме того, решением от 15 октября "Нафтогаз" согласовал возможность продажи "Укртранснафтой" второй партии азербайджанской нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях поставки EXW резервуарный парк ЛПДС "Кременчуг".

Напомним, в апреле "Укртранснафта", воспользовавшись снижением мировых цен на нефть,начала закупку нефти для пополнения собственных резервов. Из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть в марте-апреле опускались до минимального за 20 лет уровня.

Перед этим "Нафтогаз" в начале апреля согласовал заключение "Укртранснафтой" договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тыс. баррелей каждая, которые были доставлены в МНТ "Пивденный".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.