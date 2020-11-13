БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1569 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
1 183 0
збитки (998) Disney (44) коронавірус (3209)

Walt Disney стал убыточным впервые за 40 лет

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Walt Disney стал убыточным впервые за 40 лет

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год.

Согласно отчетности компании, чистый убыток Disney за квартал, завершившийся 3 октября, составил $710 млн, по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн, полученной за сопоставимый период прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, компания получила убыток по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.

В целом за 2020 фингод потери Disney составили $2,83 млрд против чистой прибыли в $10,43 млрд за предшествующий год.

По данным FactSet, компания не фиксировала убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.

Читайте также: Глава Walt Disney ушел в отставку после 15 лет работы

При этом выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в отчетном квартале рухнула на 61% – до $2,58 млрд, операционный убыток составил $1,1 млрд против прибыли в $1,38 млрд годом ранее.

Компания оценила негативное влияние COVID-19 на операционный результат данного сегмента примерно в $2,4 млрд.

Между тем доходы медиа-подразделения, включающего в том числе сети National Geographic и ESPN, увеличились на 11% и достигли $7,21 млрд, операционная прибыль – на 5%, до $1,86 млрд.

Выручка киностудии Disney упала на 52%, составив $1,6 млрд, операционная прибыль – на 61%, до $419 млн.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ выросло к концу четвертого финквартала до 73,7 млн против 57,5 млн тремя месяцами ранее.

Подразделение, занимающееся развитием онлайн-видеоплатформ, в состав которого входит Disney+, увеличило выручку на 11% - до $4,85 млрд. При этом его операционный убыток снизился на 23% и составил $580 млн.

Капитализация Disney с начала текущего года уменьшилась на 6,9% и составляет сейчас $249 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 3%.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 