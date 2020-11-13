Walt Disney стал убыточным впервые за 40 лет

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год.

Согласно отчетности компании, чистый убыток Disney за квартал, завершившийся 3 октября, составил $710 млн, по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн, полученной за сопоставимый период прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, компания получила убыток по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.

В целом за 2020 фингод потери Disney составили $2,83 млрд против чистой прибыли в $10,43 млрд за предшествующий год.

По данным FactSet, компания не фиксировала убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.

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При этом выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в отчетном квартале рухнула на 61% – до $2,58 млрд, операционный убыток составил $1,1 млрд против прибыли в $1,38 млрд годом ранее.

Компания оценила негативное влияние COVID-19 на операционный результат данного сегмента примерно в $2,4 млрд.

Между тем доходы медиа-подразделения, включающего в том числе сети National Geographic и ESPN, увеличились на 11% и достигли $7,21 млрд, операционная прибыль – на 5%, до $1,86 млрд.

Выручка киностудии Disney упала на 52%, составив $1,6 млрд, операционная прибыль – на 61%, до $419 млн.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ выросло к концу четвертого финквартала до 73,7 млн против 57,5 млн тремя месяцами ранее.

Подразделение, занимающееся развитием онлайн-видеоплатформ, в состав которого входит Disney+, увеличило выручку на 11% - до $4,85 млрд. При этом его операционный убыток снизился на 23% и составил $580 млн.

Капитализация Disney с начала текущего года уменьшилась на 6,9% и составляет сейчас $249 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 3%.