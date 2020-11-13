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Шмыгаль предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Новини БізнесЦензор Технології Влада

Шмыгаль предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Украина могла бы рассмотреть возможность строительства на своей территории завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время переговоров с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем.

Шмыгаль отметил, что основной целью Украины в сфере экономического сотрудничества с Европейским cоюзом является дальнейшая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, как это закреплено в положениях Соглашения об ассоциации. 

"Рассматриваем возможности для совместной разработки с ЕС подходов по использованию украинского потенциала в добывающей отрасли, чтобы помочь ЕС и вместе строить глобальные конкурентоспособные производственные цепочки добавленной стоимости в Европе", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что для Украины важно инициировать совместный проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений тех минералов, которые отнесены к стратегическому перечню Евросоюза.

"Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро. Для Украины важной была бы помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос. Этот проект касается не только верификации запасов, но и подготовки месторождений к аукциону", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства Украины предложил применить инновационный кластерный подход в развитии сотрудничества в сырьевой сфере: "Мы могли бы рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки".

По его словам, Украина также готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта поддержки Украины по верификации имеющейся информации о разведанных и потенциальные запасы критической сырья.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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Что он несёт, какие инвесторы, что он для них сделал!!! Спроси у инвесторов с Эко-электричества, улупашили налог на них и не рассчитываются за долги, у инвесторов с Литвы, спроси, которые в с.Затока гостиницу хотели построить, местные цари забрали, всё, очень много "хороших" историй с инвесторами у нас.
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13.11.2020 15:39 Відповісти
реально человек *******.. немногим ранее 80 млрд долл клоун нафантазировал от продажи украинской земли..скоко он у ахметки спистил..надо проверить))
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13.11.2020 15:45 Відповісти
 
 