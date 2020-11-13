Dragon Capital купит проблемный участок под индустриальный парк возле Львова

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил кипрской Dragon Capital Investments Lіmіted на приобретение доли в уставном капитале ООО "Ситипи Украина", что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, по итогам сделки доля Dragon Capital в уставном капитале ООО "Ситипи Украина" превысит 50%.

Согласно данным реестра юрлиц, ООО "Ситипи Украина" является дочерней компанией голландской СТР и собственником ООО "Ситипарк Львов", которое в 2015 году получило 23,5 га земли под Львовом для строительства индустриального парка.

В ноябре 2019 года прокуроры САП вручили мэру Львова Андрею Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле о продаже ООО "Ситипарк Львов" участка земли под индустриальный парк в 2015 году.

По данным следствия, более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности, чем был нанесен ущерб государству на сумму свыше 93,5 млн грн.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

27 ноября Высший антикоррупционый суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн, возложив на него еще ряд процессуальных обязанностей. 3 декабря Садовой подал апелляцию на решение ВАКС.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.