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"Энергоатом" заложил в финплан отмену льготной продажи электроэнергии для населения

Новини БізнесЦензор Енергетика

НАЭК "Энергоатом" представила Министерству энергетики финансовый план на 2021 год, предусматривающий отмену специально возложенных на компанию обязанностей (ПСО) по продаже электроэнергии для нужд населения.

Как сообщает пресс-служба компании, финплан предусматривает продажу всего произведенного объема электроэнергии на рыночных сегментах и чистый доход от его реализации в объеме 78,04 млрд грн, что на 31,38 млрд грн, или 67,3% больше прогнозного показателя на 2020 год.

"Увеличение чистого финрезультата деятельности компании в 2021 году позволит выполнить все ключевые финансовые ковенанты, которые являются обязательным условием финансирования инвестиционных программ в международных финучреждениях", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Кмпания отмечает, что вследствие существенного увеличения доходов также планируется получить прибыль от операционной деятельности по показателю EBITDA в размере 32,67 млрд грн, что почти втрое больше по сравнению с прогнозом на 2020 год.

Полученную прибыль компания планирует направить на реализацию приоритетных проектов по капитальным инвестициям, достройке стратегических объектов и выполнению инвестиционных программ.

В компании уточнили, что финансовый план подготовлен, исходя из модели финансового ПСО и с условием продажи 100% продукции во всех сегментах рынка электроэнергии.

"Энергоатом" напоминает, что действующий механизм ПСО, который в частности, предусматривает продажу половины производимой АЭС электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по цене 1 коп. за кВт-ч, рассматривался правительством как временный, и срок действия этого положения истекает 31 декабря 2020 года.

Согласно плану, в соответствии с утвержденным Минэнерго 4 ноября прогнозным балансом, в следующем году предусмотрен отпуск 69,92 млрд кВт-ч электроэнергии АЭС, что на 1,42 млрд кВт-ч меньше прогнозного показателя в 2020 году.

На уплату налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в следующем году "Энергоатом" планирует направить 23,7 млрд грн, что на 9,87 млрд грн, или 71,4%, больше прогнозного показателя на 2020 год, на социальное развитие компании и городов-спутников АЭС предусмотрено 859,5 млн грн (на 175,8 млн грн больше).

Как сообщалось, по итогам работы в январе-сентябре 2020 года "Энергоатом" получил чистый убыток в размере 5,32 млрд грн, тогда как аналогичный период прошлого года госкомпания закончила с прибылью в 4,25 млрд грн.

Просроченная дебиторская задолженность перед ГП за фактически реализованную электроэнергию по состоянию на 25 сентября составляла 22,46 млрд грн, что на 1,64 млрд грн больше, чем на конец августа.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
действующий механизм ПСО, который в частности, предусматривает продажу половины производимой АЭС электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по цене 1 коп. за кВт\ч
Браво. А Ахметов продает електроенергию госпредприятию *гарантированный покупатель* по 4-5грн/кВт-ч. Теперь есть еще вопросы почему енергоатом банкротится а Ахметов деньги вагонами вывозит? Вот вам и *полезные зеленые тарифы*.
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13.11.2020 16:39
+3
Не, это у нас власть принадлежит бандитам.
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13.11.2020 23:43
+2
пока его не посядат в Украине будут убытки.
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15.11.2020 11:05
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Все правильно. Какие могут быть льготы на производимую продукцию вообще? Производство не может работать в убыток.
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13.11.2020 15:47 Відповісти
"Прибыль направить на выполнения инвестиционных программ". Понимай как хочешь.
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13.11.2020 23:07 Відповісти
действующий механизм ПСО, который в частности, предусматривает продажу половины производимой АЭС электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по цене 1 коп. за кВт\ч
Браво. А Ахметов продает електроенергию госпредприятию *гарантированный покупатель* по 4-5грн/кВт-ч. Теперь есть еще вопросы почему енергоатом банкротится а Ахметов деньги вагонами вывозит? Вот вам и *полезные зеленые тарифы*.
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13.11.2020 16:39 Відповісти
пока его не посядат в Украине будут убытки.
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15.11.2020 11:05 Відповісти
Наконецто экономический прорыв
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13.11.2020 17:12 Відповісти
Це тільки плани. Компанія державна. Держава тримала, тримає і буде тримати енегроатом у позі рачки. Дуже багато грошенят стоять на конв.
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13.11.2020 17:48 Відповісти
конУ(
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13.11.2020 17:49 Відповісти
"Энергоатом" заложил в финплан отмену льготной продажи электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 4106
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13.11.2020 23:02 Відповісти
Не, это у нас власть принадлежит бандитам.
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13.11.2020 23:43 Відповісти
"Энергоатом" заложил в финплан отмену льготной продажи электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 9819
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14.11.2020 01:43 Відповісти
Вероятно, эти страны находятся ближке к поставщику газа, чем Украина)
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14.11.2020 11:06 Відповісти
хочется спросить кто построил АЭС -- наверное за народные деньги
пусть и работают на народ
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14.11.2020 12:51 Відповісти
Безоплатно? ти сильний економіст
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14.11.2020 17:35 Відповісти
ты зато сильный, перемогу пермогли или ещё нет?
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15.11.2020 01:38 Відповісти
наукова фантастика: финплан предусматривает продажу всего произведенного объема электроэнергии на рыночных сегментах и чистый доход от его реализации в объеме 78,04 млрд грн, что на 31,38 млрд грн, или 67,3% больше прогнозного показателя на 2020 год.

реалії: по итогам работы в январе-сентябре 2020 года "Энергоатом" получил чистый убыток в размере 5,32 млрд грн, тогда как аналогичный период прошлого года госкомпания закончила с прибылью в 4,25 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net/n3230943
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14.11.2020 16:41 Відповісти
Це один із способів грабунку бюджету: електроенергію приватних компаній держава купляє по дуже високій ціні, а електроенергію державних компаній по дуже низькій.
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14.11.2020 17:38 Відповісти
НАЭК "Энергоатом" представила Министерству энергетики финансовый план на 2021 год, предусматривающий отмену специально возложенных на компанию обязанностей (ПСО) по продаже электроэнергии для нужд населения Источник: https://biz.censor.net/n3230943

Олігархи вже ох*рєлі від безкарності "Энергоатом" заложил в финплан отмену льготной продажи электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 7830

Міста олігархам на стовбах - Ахметов, Коломойський, Пінчк, Фірташ та інша сволота краще хай гойдається на стовпах, а енергетика України хай краще буде у держвласності.
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14.11.2020 19:13 Відповісти
даешь последнюю революцию с изгнанием (или еще лучше, чтобы не успели убежать), национализацией и наказанием всех, кто с 1991 года просирал Украину!
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15.11.2020 01:23 Відповісти
А енергоатом не хоче виплатити компенсацію народу України за чорнобиль ?
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15.11.2020 08:13 Відповісти
 
 