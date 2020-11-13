Агрохолдинг "Астарта" нашел покупателя на первый сахарный завод на Харьковщине
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Суверен" бизнесменов Софии Пластун и Ігоря Шевченко приобрести Савинский сахарный завод в Харьковской области у агропромхолдинга "Астарта".
Как сообщается на сайте АМКУ, по итогам сделки доля "Суверена" в уставном капитале ООО "Агропромышленная компания Савинская" превысит 50%.
Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц предпринимателей, конечными бенефициарами Закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда "Суверен" выступают София Пластун и Ігорь Шевченко, отмечает Интерфакс-Украина.
Они также являются основателями и бенефициарами ряда агарных предприятий – ООО "Зернокомплекс Сиваш", ООО "Зернолия", ООО "Ривненский ХПП", ООО "Воинское ХПП", ООО "Ривненский элеватор", ООО "Токмак-Зернопрдукт", ООО "Эколиния" ООО "Благовещенский-Зернопродукт", ООО "Аграрико" и ООО "Виталмар Транс".
"Агропромышленная компания Савинская" специализируется на производстве сахара и входит в состав агропромхолдинга "Астарта", крупнейшего украинского производителя сахара.
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Как сообщалось, ранее в ноябре совладелец "Астарты" Виктор Иванчик заявлял о планах компании продать сахарные активы в Харьковской области – Савинский и Новоивановский заводы.
"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").
"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро.
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