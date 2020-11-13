Украина поднялась в рейтинге стоимости бренда страны

Украина в 2020 году поднялась с 56 на 55 место в мировом рейтинге стоимости бренда страны.

Об этом свидетельствует данные ежегодного исследования Brand Finance.

На 54 месте рейтинге находится Греция, на 53 – Кувейт, на 52 – Перу. Ниже Украины в рейтинге располагаются Словакия, Люксембург и Аргентина. Последнее место рейтинга занимает Камерун.

При этом стоимость 100 брендов стран из-за пандемии совокупно сократилась на $13,1 трлн.

Самыми дорогими брендами стран остаются США и Китай. Стоимость бренда США оценили в $23,7 трлн, что на 14% ниже прошлогоднего уровня. Стоимость бренда Китая снизилась на 4% - до $18,8 трлн.

На третье место в списке вышла Япония, которая потеснила с этой позиции Германию. Стоимость бренда Японии снизилась на 6%, до $4,3 трлн. При этом стоимость бренда Германии упала на 21,5%, до $3,8 трлн.

На пятой строчке осталась Великобритания (-13,9%, $3,3 трлн), на шестой - Франция (-12,8%, $2,7 трлн).

Седьмое место в рейтинге сохранила за собой Индия (-20,8%, $2 трлн), Канада осталась на восьмом месте (-13%, $1,9 трлн). Девятую строчку заняла Италия (-15,8%, $1,9 трлн), обойдя Южную Корею, которая переместилась на 10-е место (-20,6%, $1,7 трлн).

Среднее сокращение стоимости бренда среди стран, расположившихся на первых 10 строчках рейтинга, составило 14%.

Оценка стоимости бренда страны включает в себя самые разнообразные показатели, включая ВВП, инвестиционную и туристическую привлекательность, политику и торговые правила, социальные аспекты и т.п.

В отдельном рейтинге устойчивости страновых брендов (в котором не учитывается масштаб экономики) на первом месте оказалась Германия с оценкой 84,9 пункта из 100.

На втором месте расположилась Великобритания (83 пункта), за ней с минимальным отрывом следуют Швейцария (82,9 пункта) и США (82,8 пункта). Далее идут Канада (81,7 пункта), Сингапур (81,1 пункта), Япония (79,5 пункта), Дания (79,3 пункта), Франция (79,1 пункта), Нидерланды (78,6 пункта).