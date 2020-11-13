Украинцы вдвое уменьшили покупки на распродаже AliExpress, – "Приватбанк"

По данным государственного "ПриватБанка", украинцы в этом году более чем в двое снизили сумму оплат за покупки на AliExpress во время распродажи по случая традиционного "Дня холостяка" 11 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

По итогам "Дня холостяка" 11 ноября 2020 года на AliExpress клиенты "ПриватБанка" оплатили картами более 470 тыс. покупок на сумму $7,8 млн.

Средняя сумма покупок украинский на распродаже Ali этого года составила $16, максимальная стоимость купленного в день шопинга товара - $7,2 тыс.

По данным статистики "ПриватБанка", 11 ноября 2020 по сравнению с прошлогодним днем шопинга зафиксировано снижение количества покупок в полтора раза, а объемов затрат вдвое - в 2019 году картам "ПриватБанка" было оплачено 856 тыс. покупок на $16 млн.

Средняя сумма купленного на распродаже товара почти не изменилась - в прошлом году она составляла $18. Стоимость самой дорогой покупки в 2019 году составила $2,8 тыс.