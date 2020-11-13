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Совет НБУ утвердил смету Нацбанка на 2021 год

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Совет НБУ утвердил смету Нацбанка на 2021 год

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 12 ноября утвердил смету административных расходов центробанка на 2021 год, одобренную правлением и аудиторским комитетом.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Смета учитывает потребности по обеспечению эффективного выполнения Национальным банком его функций, а также необходимость организации удаленной работы его работников в условиях пандемии COVID-19 и усиления безопасности информационных технологий", – отметил глава Совета, не уточнив конкретных параметров сметы.

Данилишин добавил, что с целью рационального использования средств, Совет НБУ предоставил правлению ряд рекомендаций, направленных на обеспечение действенного контроля, улучшение социальной защиты работников и пенсионеров, повышения эффективности управленческих решений, в том числе на организационном уровне.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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