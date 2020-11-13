БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1375 відвідувачів онлайн
Новини ТехнологіїФінанси
250 0
PayPal (50) криптовалюта (549) біткоїн (263)

PayPal открывает собственную криптовалютную платформу

Новини БізнесЦензор Технології Фінанси

PayPal открывает собственную криптовалютную платформу

Американская платежная система PayPal Holdings сообщила об открытии своей криптовалютной платформы для всех пользователей в США после тестирования сервиса на ограниченной аудитории в течение последних нескольких недель.

С помощью этой функции пользователи PayPal в США смогут покупать, хранить и продавать ряд криптовалют в приложении PayPal. Изначально клиентам будут доступны операции с биткойном, эфиром (Ethereum), биткойн-кэшем и лайткойном, сообщает Интерфакс-Украина.

PayPal в конце октября объявила о планах добавить функцию покупки и продажи криптовалюты в свое приложение. В следующем году компания хочет сделать эту услугу доступной для своей платформы Venmo и ряда международных рынков. С начала 2021 года клиенты PayPal также смогут использовать криптовалюту для совершения онлайн-покупок.

Акции PayPal в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 2%. За последние три месяца они выросли в цене на 75%.

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 