Арендаторы ТРЦ оценили убытки от карантина выходного дня в 15 миллиардов

Украинский Совет Торговых Центров оценивает убытки арендаторов торговых центров в 12-15 млрд гривен оборота, если карантин выходного дня в Украине будет продолжаться месяц.

Об этом сообщает Украинский Совет Торговых Центров.

"Если локдаун выходного дня будет продолжаться месяц, арендаторы торговых центров потеряют 12-15 млрд гривен оборотов. И это только арендаторы 300 с небольшим украинских ТЦ. По стране розничный товарооборот может сократиться на 30-40%", - говорится в сообщении.

По данным совета, будет сорван предновогодний сезон продаж.

"Самый важный сезон в году будет сорван. А это ставит под угрозу подготовку к следующему сезону для большинства сетей. Кроме того, корректируются планы по развитию и открытию новых магазинов, девелоперы недополучают арендную плату и не строят новые объекты", - говорится в сообщении.

Как писал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 12 ноября обнаружено 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

По состоянию на утро 13 ноября обнаружено очередное рекордное число заболеваний коронавирусом - 11787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.