"Укрзализныця" назначила поезда из Львова в Бахмут и из Харькова в Николаев

АО "Укрзализныця" назначило поезда из Львова в Бахмут и из Харькова в Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд № 142/141 Львов - Бахмут, в частности, будет курсировать раз в три дня. Поезд отправится со Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 на следующие сутки. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:25 и прибывать во Львов в 04:32 через сутки.

В ходе данного рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.

Поезд № 251/252 Харьков – Николаев начинает курсировать 13 ноября. Из Харькова он будет отправляться через день по непарным числам в 17:00, прибывать в Николаев он будет в 07:00. Из Николаева поезд будет курсировать через день по парным числам – отправление в 19:45, прибытие в Харьков в 09:57.

В ходе данного рейса поезд делает остановки в Херсоне, Кривом Роге, Днепре и других городах.