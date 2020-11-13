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Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита госбюджета, – Шевченко

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Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита госбюджета, – Шевченко

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не будет печатать дополнительные деньги для финансирования дефицита госбюджета.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке. Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название", - сказал Шевченко.

"Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использованием любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета. Нет. Мы опять-таки возвращаемся к вопросу независимости Национального банка", - заявил он.

При этом Шевченко заявил, что прогноз НБУ по дефициту бюджета даже более консервативный, чем в МВФ.

"На следующий год мы прогнозировали дефицит бюджета на уровне 4%. В случае превышения доходов над расходами НБУ - это перекликается с вопросом независимости. Потому что независимость центрального банка заключается и в финансовой независимости", - сказал он.

Джерело:  Голос Америки


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Що таке "фінансова незалежність" НБ ??
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13.11.2020 14:26 Відповісти
Це коли НБ не залежить від фінансів, а фінанси від ньогоНацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита госбюджета, – Шевченко - Цензор.НЕТ 8402 Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита госбюджета, – Шевченко - Цензор.НЕТ 4667
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13.11.2020 19:02 Відповісти
Ясен пень, печатать-то будет станок Монетного двора.
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13.11.2020 20:31 Відповісти
 
 