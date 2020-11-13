Отделения "Укрпошты" продолжат работу во время карантина выходного дня

АО "Укрпошта" сообщает, что по выходным будет работать в обычном режиме, так как введенный карантин выходного дня не распространяется на отделения почты.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".

"Введенный Правительством карантин выходного дня до 30 ноября не распространяется на работу отделений "Укрпошты". Кабинетом министров разрешена работа операторов почтовой связи", - сообщает компания.

Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе.

В "Укрпоште" также отметили, что в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.

Сеть "Укрпошты" в настоящее время насчитывает около 11 тыс. отделений. Компания доставляет отправления во все населенные пункты Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.