Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле

Китай заключит с 14 азиатскими странами самое крупное соглашение о свободной торговле на планете, пишет Bloomberg.

Сторонами будет подписан документ в ходе саммита АСЕАН, который будет проходить 12-15 ноября.

В соглашении примут участие такие страны, как Япония, Австралия и Новая Зеландия. Экономический договор несет в себе цель снизить торговые пошлины, а также укрепить цепочки поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизировать новые правила электронной торговли.

Агентство отмечает, что этот договор азиатских стран поставит в невыгодное положение ряд американских компаний, как и транснациональные корпорации, которые находятся за пределами зоны свободной торговли. Усиливает давление подписанный в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

После отказа от ТТП США утратили для себя возможность эффективно уравновешивать растущее давление Китая на своих соседей по региону.