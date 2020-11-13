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Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле

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Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле

Китай заключит с 14 азиатскими странами самое крупное соглашение о свободной торговле на планете, пишет Bloomberg.

Сторонами будет подписан документ в ходе саммита АСЕАН, который будет проходить 12-15 ноября.

В соглашении примут участие такие страны, как Япония, Австралия и Новая Зеландия. Экономический договор несет в себе цель снизить торговые пошлины, а также укрепить цепочки поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизировать новые правила электронной торговли.

Агентство отмечает, что этот договор азиатских стран поставит в невыгодное положение ряд американских компаний, как и транснациональные корпорации, которые находятся за пределами зоны свободной торговли. Усиливает давление подписанный в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

После отказа от ТТП США утратили для себя возможность эффективно уравновешивать растущее давление Китая на своих соседей по региону.

Джерело:  Прайм


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Топ коментарі
+3
А что, продолжать сотрудничать с Китаем за счет потери американских рабочих мест и принудительного трансфера технологий? А Австралии пора проснуться и своего Трампа искать но похоже поздно там китайцы уже мертвой хваткой взялись.
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13.11.2020 15:47
+2
китайский обком рулит...........
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13.11.2020 12:38
+2
трамп просрав усі полімери
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13.11.2020 13:26
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китайский обком рулит...........
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13.11.2020 12:38 Відповісти
кетай рулит!)
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13.11.2020 12:45 Відповісти
трамп просрав усі полімери
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13.11.2020 13:26 Відповісти
Хорошо что до Трампа Америка побеждала Китай. Точнее нет. Вообще винить Трампа в текущих проблемах Америки это как винить Турчинова что он сдал Крым.
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13.11.2020 14:36 Відповісти
Усиливает давление подписанный в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

После отказа от ТТП США утратили для себя возможность эффективно уравновешивать растущее давление Китая на своих соседей по региону.

А дапвайте теперь кто-то расскажет, как здорово Трамп боролся с Китаем.
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13.11.2020 14:21 Відповісти
А что, продолжать сотрудничать с Китаем за счет потери американских рабочих мест и принудительного трансфера технологий? А Австралии пора проснуться и своего Трампа искать но похоже поздно там китайцы уже мертвой хваткой взялись.
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13.11.2020 15:47 Відповісти
Нене. Конечно не продолжайте. Покажите всем дули на всех насрите и довольные начните делать вьетнамки, которые раньше даже не знали, где делаются.

Потеряете весь тихоокеанский рынок и будете сидеть со своим не проданным товаром в то время, как Китай будет продолжать заваливать его своими товарами.

Быть вне игры на рынке - это всегда очень выигрышно.
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13.11.2020 20:26 Відповісти
Вопрос идет по производству с техногическими секретами. За право продавать или производить в Китае они они требуют передачи технологий и 51% пакета акций. Идут лесом.
Покупателю всегда будет из чего выбрать - Huawei который стучит прямо в ЦК КПК или Apple который стучит ... куда надо короче стучит Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле - Цензор.НЕТ 364
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13.11.2020 22:04 Відповісти
Кроме него никто не боролся. Я не знаю что там будет дальше, но для меня вполне очевидно что США и Европа тупо игнорили опасность Китая и России десятилетиями. Современные западные политики абсолютные ничтожества в плане заботы о ближайших перспективах.
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13.11.2020 14:35 Відповісти
Взять другой пример - французского Наполеона Макрона. Год назад там девушка-лесбиянка написала что ненавидит ислам и то что там убивают геев за что ей пожелали смерти и пообещали убить. Минист Макрона осудил девушку и её нетолерантность к исламу.

Прошел год, исламист убил учителя за картинки. Макрон рассказывает что такое недопустимо, хотя сам еще год назад поощрял. Причина? Его рейтинги рухнули, так как народу разонравилась такая политика и они готовы голосовать за праворадикалов. Но и тут он пошел на попятную и через пару дней по арабски написал, что он не против ислама и т.д. Трусы и ничтожества, которые ничем не лучше нашего Зеленского.
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13.11.2020 14:42 Відповісти
Реально хто тут пише що Європа і Штати будуть боротись з китаєм...
Більшість коропорацій європеських і американських свою продукцію виготовляють в китаю...
А політики переважно слухають спонсорів своїх партії, і боротьба з китаєм це як боротися з прибутками своїх спонсорів..
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13.11.2020 14:47 Відповісти
Так они и не боролись. Им это не надо. Китай огромный рынок, дешевая рабочая сила. Одни плюсы. Ну коммунизм там, уйгуры, массовый контроль. Но какая разница тебе, когда ты живешь на собственном острове?
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13.11.2020 14:50 Відповісти
Страны, которые добиваются открытия больших рынков и делают доступным экспорт в другие страны, то эти страны становятся сверх богатыми за счет экспорта своего. Вот наглядный рецепт становления богатейшей страной - открываешь рынки, запускаешь продажу огромных масштабов - сырья и обработанной продукции, создаешь площадки - типа интернет магазинов еще, строишь гигантские порты, и продаешь товары на весь мир и в твою страну текут деньги ручьем за твои товары. Китай - это история успеха успешного производителя и торговца. Страну можно обогатить только внешней торговлей, ибо внутренняя торговля не увеличивает количество денег в стране, а если продаешь товары на экспорт, то ты получаешь деньги новые и страна богатеет. А у нас из страны за 30 лет вывели сотни миллиардов долларов и страну сделали самую бедную. Читал как то про рост экономики Германии при Гитлере, и там рост был не такой, как у нас на 1%, а там рост начался 33-35%, и одно из первых решений он принял запретить выводить деньги из Германии. Вот нам тоже надо запретить выводить деньги из Украины, я имею ввиду не обычные мелкие расходы людей, а имею ввиду миллионы и миллиарды. И запустить производства всевозможной продукции и открыть рынки все мировые, и начать торговлю серьезную мировую, и Украине должна быть, как воин, только воин за рынки и контракты. Площадки нужно создавать, как у Китая и США - Алиэкспрес, Амазон, и т.д. Продавать любые безделушки. И нужно сделать площадку на уровень лучше и со своими фишками уникальными, чтобы привлечь весь мир и захватывать рынки. Добиваться можно, чтобы склады устроить в Украине - США и Китая и в ближние от Украины страны вести поставки со складов для быстрой доставки. Или Украинские площадки делать торговые, что доставка будет быстрая очень. Украине нужно вклиниться в это соглашение и с ними тоже заключить зону свободной торговли. Только нужно сделать так, чтобы мы туда продукции больше поставляли, а не они нас завалили своими товарами.
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13.11.2020 15:20 Відповісти
Все ты красиво расписал, но вот последнее твое предложение как раз и убивает напрочь всю "романтику" - "Только нужно сделать так, чтобы мы туда продукции больше поставляли, а не они нас завалили своими товарами.". В этом то и вся проблема, что для того чтобы продавать больше на экспорт нужно иметь или огромные природные ресурсы и жить за счет экспорта сырья и бороться на равных ( а иначе после подписания соглашения о свободной торговле не получится) с международными корпорациями или китайскими производителями, при этом фактически не имея обрабатывающей промышленности и науки, которую угробили за последние 30 лет. И каковы по твоему шансы на выживание у тех не многих наших производителей что еще остались?
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13.11.2020 18:10 Відповісти
DARK SIDE 35611cd8 Все правильно , как на лекции в универе , Но вы вообще о чем Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле - Цензор.НЕТ 937 В Украине Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле - Цензор.НЕТ 8093 Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле - Цензор.НЕТ 7917
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13.11.2020 16:30 Відповісти
В Киеве руководства 30-ть лет живет под лозунгом ,наворовал , просрал , все Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле - Цензор.НЕТ 5077 А вы о высоких материях , зачем...... Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле - Цензор.НЕТ 6059
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13.11.2020 16:32 Відповісти
и ещё раз о "чудесах" особенно восточных - японских корейских китяйских и шоб был понятен
секрет успеха дядюшки Ляо за последние четверть века рекомендую читнуть здесь
http://lurkmore.to/Made_in_China

У меня брат работает в Китае. Так вот его подчиненные китайцы говорят, что как рожали так и рожают в сельской местности. Но одно но. Если больше одного ребенка, то это дитя не получит никогда паспорта. никогда не пойдет в школу, никогда не сможет обратиться за мед помощью. Т.е это люди которых не существует в государстве.Вот такая статистика в Китае. И вот эти дети с 6 летнего возраста работают на предприятиях, в прямом смысле слова за еду один раз в день. Вот такая и статистика, и такие темпы роста промышленности. Это сказки для доверчивых. там не штрафы, а лишение гражданских прав, а это рабство. Особенно вскрылось это все компанией Нокиа. Когда оказалось что на производстве линз для сотовых телефонов работают ничейные дети в возрасте от 5 до 7 лет. Т.к дольше прожить невозможно. Они полируют линзы в растворителях голыми руками, по 10-12 часов, а дети, потому что нужны нежные руки для полировки, чувствительные. теперь Нокия с ними не дружит, а они были основными производителями там телефонов.

...........................это от туда урывочек...... впечатляет блть.....................
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13.11.2020 16:35 Відповісти
Мне вот интересно, а страны которые подписывают это соглашение с Китаем действительно рассчитывают, что их промышленность выдержит конкуренцию с китайской? Или они решили идти по нашему пути и превратиться за 30лет в отсталые агроколонии и поставщиков сырья практически без собственного машиностроения и науки?
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13.11.2020 18:02 Відповісти
 
 