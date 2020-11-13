Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле
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Китай заключит с 14 азиатскими странами самое крупное соглашение о свободной торговле на планете, пишет Bloomberg.
Сторонами будет подписан документ в ходе саммита АСЕАН, который будет проходить 12-15 ноября.
В соглашении примут участие такие страны, как Япония, Австралия и Новая Зеландия. Экономический договор несет в себе цель снизить торговые пошлины, а также укрепить цепочки поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизировать новые правила электронной торговли.
Агентство отмечает, что этот договор азиатских стран поставит в невыгодное положение ряд американских компаний, как и транснациональные корпорации, которые находятся за пределами зоны свободной торговли. Усиливает давление подписанный в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
После отказа от ТТП США утратили для себя возможность эффективно уравновешивать растущее давление Китая на своих соседей по региону.
Будь ласка, зачекайте...
После отказа от ТТП США утратили для себя возможность эффективно уравновешивать растущее давление Китая на своих соседей по региону.
А дапвайте теперь кто-то расскажет, как здорово Трамп боролся с Китаем.
Потеряете весь тихоокеанский рынок и будете сидеть со своим не проданным товаром в то время, как Китай будет продолжать заваливать его своими товарами.
Быть вне игры на рынке - это всегда очень выигрышно.
Покупателю всегда будет из чего выбрать - Huawei который стучит прямо в ЦК КПК или Apple который стучит ... куда надо короче стучит
Прошел год, исламист убил учителя за картинки. Макрон рассказывает что такое недопустимо, хотя сам еще год назад поощрял. Причина? Его рейтинги рухнули, так как народу разонравилась такая политика и они готовы голосовать за праворадикалов. Но и тут он пошел на попятную и через пару дней по арабски написал, что он не против ислама и т.д. Трусы и ничтожества, которые ничем не лучше нашего Зеленского.
Більшість коропорацій європеських і американських свою продукцію виготовляють в китаю...
А політики переважно слухають спонсорів своїх партії, і боротьба з китаєм це як боротися з прибутками своїх спонсорів..
секрет успеха дядюшки Ляо за последние четверть века рекомендую читнуть здесь
http://lurkmore.to/Made_in_China
У меня брат работает в Китае. Так вот его подчиненные китайцы говорят, что как рожали так и рожают в сельской местности. Но одно но. Если больше одного ребенка, то это дитя не получит никогда паспорта. никогда не пойдет в школу, никогда не сможет обратиться за мед помощью. Т.е это люди которых не существует в государстве.Вот такая статистика в Китае. И вот эти дети с 6 летнего возраста работают на предприятиях, в прямом смысле слова за еду один раз в день. Вот такая и статистика, и такие темпы роста промышленности. Это сказки для доверчивых. там не штрафы, а лишение гражданских прав, а это рабство. Особенно вскрылось это все компанией Нокиа. Когда оказалось что на производстве линз для сотовых телефонов работают ничейные дети в возрасте от 5 до 7 лет. Т.к дольше прожить невозможно. Они полируют линзы в растворителях голыми руками, по 10-12 часов, а дети, потому что нужны нежные руки для полировки, чувствительные. теперь Нокия с ними не дружит, а они были основными производителями там телефонов.
...........................это от туда урывочек...... впечатляет блть.....................