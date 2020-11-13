Агрохолдинг KSG Agro Касьянова сократил чистую прибыль на 52%

Агрохолдинг KSG Agro за январь-сентябрь 2020 года получил $4,77 млн чистой прибыли, что на 52% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно неаудированному отчету холдинга, обнародованному на Варшавской фондовой бирже, его выручка за девять месяцев 2020 года снизилась на 17% - до $14,67 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

KSG в январе-сентябре этого года увеличил валовую прибыль в 3,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $6,77 млн, операционную прибыль – в 5,4 раза, до $13,61 млн. EBITDA в отчетном периоде выросла в 3,8 раза – до $14,71 млн.

В отчете говорится, что выручка и себестоимость реализации снизились на 17% и 36% соответственно, и в первую очередь в сегменте растениеводства, на который в большей степени влияют сезонность и погодные условия. Общая выручка в сегменте растениеводства за девять месяцев 2020 составила $6,9 млн по сравнению с $9,7 млн за аналогичный период 2019 года.

За девять месяцев 2020 года выручка KSG в сегменте животноводства снизилась на 0,5% - до $7,4 млн, в сегменте "другое" – возросла в 1,7 раза, до $0,4 млн. Общий объем продаж свиней за девять месяцев 2020 года составил 80 тыс. голов.

"Совет директоров компании в настоящее время не предусматривает существенного негативного воздействия эпидемии коронавируса COVID-19 на финансовые результаты группы в 2020 году", - отмечается в отчете компании.

Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством и производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. По состоянию на 30 сентября 2020 года земельный банк холдинга в Украине составлял около 21 тыс. га.

Собственником и председателем совета директоров KSG Agro является Сергей Касьянов.

Агрохолдинг KSG Agro в первом полугодии 2020 года получил $0,29 млн чистой прибыли против $5,48 млн за аналогичный период прошлого года, его выручка за этот период сократилась на 8% – до $7,74 млн.

KSG Agro завершил 2019 год с чистой прибылью $6,23 млн против $476 тыс. в 2018 году. Его выручка за прошлый год сократилась на 16% – до $23,89 млн в основном из-за сегмента растениеводства.