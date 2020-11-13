В Украине за сутки зафиксировали почти 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 13 ноября обнаружено очередное рекордное число заболеваний коронавирусом - 11787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 388 детей и 555 медработников.

Также за последние сутки госпитализированы - 1587 человек; умерли от коронавируса 172 человека, выздоровели 6 155 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 512 652 человека; выздоровели 233 849 человек; умерли от коронавируса 9 317 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Как писал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 12 ноября обнаружено 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.