Кабмин опубликовал постановление о введении карантина выходного дня (обновлено)
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Кабинет министров Украины опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня".
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №1100 от 11 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно документу, особый режим карантина по выходным дням в Украине вводится с 14 по 30 ноября.
Теперь в Украине на выходных запрещена работа общепита (за исключением работы на вынос или адресной доставки), ТРЦ и других развлекательных учреждений; предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.
Магазинам, почтовым и другим компаниям рекомендуется установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.
По выходным продолжат работать продуктовые магазины, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, медицинскими средствами, кормами и ветеринарными препаратами.
Кроме, постановлением карантинные ограничения ужесточены и в будние дни по всей территории Украины.
В частности, запрещено:
- проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и т.д.) мероприятий с участием более 20 человек,кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных спортивных клубов без зрителей;
- деятельность кинотеатров и театров с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;
- деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20 кв. метров помещения;
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20 кв. метров помещения;
- осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;
- проведения дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга;
- работа заведений общественного питания после 22:00 и до 7:00 (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем 2 метра между местами для сидения за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет);
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги);
- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медицинской помощи беременным, пациентам с онкологическими заболеваниями, а также оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь.
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