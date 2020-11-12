Помещение старейшего концертного клуба в Киеве купила сеть АТБ

В Киеве закрывается клуб "Бинго", который работал более 20 лет. Помещение, в котором работал клуб, купила сеть супермаркетов АТБ.

Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.

"Клуб "Бинго" закрывается, потому что владельцы продали помещение сети супермаркетов АТБ. Клуб практически не работает, концертов нет", - рассказал концертный директор заведения Влад Ляшенко, сообщает "Хмарочос".

Ляшенко также добавил, что в первую очередь на деятельность клуба повлиял карантин.

Все запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены, а некоторые и так оказались "под запретом" из-за "карантина выходного дня".

"Надеемся, что концертная индустрия быстрее возродится после кризиса, и в Киеве появятся новые достойные площадки. А "Бинго" - это уже история", - говорится в сообщении клуба.

Клуб "Бинго" был одним из крупнейших в Украине и одним из старейших концертных клубов Киева, на 1500 зрителей, с собственной технической базой. Культурно-развлекательный комплекс более 20 лет принимал концерты украинских и зарубежных артистов.