Суд отказался забрать землю в Конча-Заспе у фирмы кандидата в депутаты от партии Медведчука

Суд полностью отказал в удовлетворении иска первого заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры №1 к Киевсовету о признании незаконным и отмене решения о передаче ООО "Старбилд" участка для обслуживания объектов рекреационного назначения по ул. Лесничей, 2 в Голосеевском районе.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 20 октября, пишут Наші гроші.

Согласно материалам дела, 19 декабря 2019 года Киевсовет принял решение о передаче ООО "Старбилд" в аренду на 5 лет участка площадью 1,25 га в связи с переходом к фирме права собственности на недвижимое имущество.

Прокурор в суде указывал, что размер выделенного "Старбилду" участка не соразмерен расположенному на нем имуществу, которое к тому же является объектами самовольного строительства – это комнаты охраны (три здания по 8,7 кв. м). При этом Киевсовет передал участок для обслуживания объектов рекреационного назначения.

Прокурор подчеркнул, что "Старбилд" имел право на внеконкурсной основе получить в аренду только землю под сооружениями, а это 0,21% всего участка. Остальная же площадь участка свободна от любой застройки, поэтому Киевсовет должен был быть передавать ее в аренду только по результатам земельных торгов.

Рассмотрев материалы дела, суд в удовлетворении иска прокурору отказал. Суд решил, что на спорном участке действительно находилось недвижимое имущество, которое принадлежало на праве собственности ООО "Старбилд", поэтому участок не подлежал предоставлению в аренду на конкурсной основе.

Суд также отклонил как необоснованные аргументы прокурора, что участок почти в 479 раз превышает площадь имущества, для эксплуатации и обслуживания которого он отводится, поскольку ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрен учет соответствующих пропорций.

Суд также отметил, что прокурор не предоставил доказательств того, что такая разница в площадях отведенного участка и расположенных на нем сооружений нарушает чьи-то права или законные интересы.

Кроме того, суд отметил, что в материалах дела отсутствуют доказательства обжалования правомерности возникновения у ООО "Старбилд" права собственности на указанные объекты недвижимого имущества, а также отсутствуют доказательства неправомерности приобретения такого права собственности. Поэтому на аргументы прокурора на то, что это самовольное строительство, суд во внимание не принимает.

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Как сообщалось, Голосеевское управление столичной Нацполиции расследовало уголовное производство относительно самовольного занятия участка по ул. Лесничей, 2, самовольного строительства и подделки документов.

В апреле 2019 года суд накладывал арест на указанные здания. Однако уже в ноябре он был отменен, поскольку 27 сентября 2019 года следователь Грабчук А. А. закрыл это уголовное производство.

Учредителями ООО "Старбилд" является Александр Емельянов и Владимир Кульбаба. При этом конечными бенефициарными владельцами фирмы значатся Кульбаба и Леонид Крючков.

Леонид Крючков ведет бизнес в государственных портах с окружением начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранца.

Леонид Крючков был помощником нардепа Вадима Столара в 2010-2012 годах. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Леонид Крючков до 2016 года был заместителем директора ГП "Укринмаш" из концерна "Укроборонпром". Его брат Дмитрий Крючков является фигурантом дела НАБУ по хищениям на "Запорожьеоблэнерго". В апреле 2018 года Дмитрия Крючкова задержали в Германии. В апреле 2019 он был экстрадирован в Украину, после чего он был арестован. Однако, после внесения 7 млен грн залога он вышел из СИЗО.

После Майдана Дмитрий и Леонид Крючковы были включены в разные схемы в энергетике благодаря рекомендации Игоря Кононенко, сообщал тогдашний глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. После двух лет сотрудничества Крючковы были отстранены от энергосектора.

Заметим, что участок по ул. Лесничей, 2 находится неподалеку от тренировочной базы ФК "Динамо", президентом которого является Игорь Суркис, с которым сотрудничал Дмитрий Крючков.