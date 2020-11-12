Расходы на создание системы контроля качества мобильной связи оценили в 400 миллионов

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) оценивает стоимость работ по созданию системы мониторинга качества мобильной связи в 400 млн грн, готов приступить к выполнению задачи после решения Кабмина о сокращении отчислений на дивиденды с 80% до 30%.

Об этом сообщил исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько, сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Предприятие готово немедленно приступить к выполнению этой задачи, а принятие правительством этого нормативно-правового позволит нам создать эффективную систему мониторинга качества мобильной связи. Она будет измерять показатели и параметры качества голосовых услуг, услуг по передаче данных и сервисов в сетях сотовой мобильной связи в помещениях, вдоль маршрутов движения транспортных средств, в пешеходных зонах и т.д.", – заявил Гулько.

По его словам, система будет обрабатывать результаты измерения и оценивать ключевые показатели качества: характеристику радиопокрытия сетей, доступности сервисов, их непрерывность, скорость загрузки данных.

Как сообщалось, Кабинет министров накануне снизил норматив отчисления прибыли на дивиденды для ГП "Украинский государственный центр радиочастот" с 80% до 30% с условием направления 50% чистой прибыли на создание материально-технической базы для мониторинга качества услуг мобильной связи и доступа к интернету.