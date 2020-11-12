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Fitch (304) рейтинг (892) ПУМБ (73)

Fitch улучшил прогноз по рейтингу банка Ахметова

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Fitch улучшил прогноз по рейтингу банка Ахметова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B" и улучшило прогноз с "негативного" на "стабильный".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что высокая прибыльность ПУМБа должна быть достаточной для компенсации умеренного ухудшения качества активов в среднесрочной перспективе, а буфер капитала банка останется достаточным даже в свете запланированных выплат дивидендов. сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что влияние пандемии коронавируса и связанного с ней снижения экономической активности в Украине на финансовый профиль банка до настоящего времени было ограниченным, и ухудшение качества активов в той мере, как ожидалось ранее, не произошло.

Агентство указывает, что рейтинги ПУМБа обусловлены рейтингом жизнеспособности (VR) банка на уровне "b", который учитывает хорошие показатели прибыльности и капитализации банка, а также стабильный профиль фондирования.

В отчете также говорится, что национальный долгосрочный рейтинг ПУМБа на уровне "AA- (ukr)" отражает его относительную кредитоспособность по сравнению с украинскими аналогами.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7 место (80,5 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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