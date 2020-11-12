"Украэрорух" выиграл в Верховном суде дело против МАУ Коломойского

Верховный суд Украины поддержал позицию Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") обязать авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию, что лишило авиаперевозчика возможностей неуплаты долга за полученные услуги.

Как сообщает пресс-служба "Украэроруха", 30 сентября 2020 года Кассационный хозяйственный суд в составе ВСУ отказал МАУ в удовлетворении кассационной жалобы на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о необходимости обязать авиакомпанию заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию.

Ранее постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда была в полном объеме удовлетворена апелляционная жалоба "Украэроруха" МАУ по урегулированию разногласий и обязательства компании заключить соответствующий договор.

"Попытки авиакомпании-должника обжаловать это решение в Верховном суде сегодня получили окончательное решение, в результате которого признана необходимость подписания авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" договора с "Украерорухом" о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию и определен механизм взимания платы, который является стандартным для всех украинских авиаперевозчиков", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на осень 2019 года задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляла около 1 млрд грн. Авиакомпания Игоря Коломойского и партнеров была единственным крупным должником перед "Украэрорухом" по уплате авиационных сборов и оспаривала их в суде.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.