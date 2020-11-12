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Суд обязал отдать месторождение лития фирме окружения Кононенко

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Суд обязал отдать месторождение лития фирме окружения Кононенко

Окружной административный суд Киева обязал Государственную службу геологии и недр предоставить ООО "Петро-Консалтинг" специальное разрешение на пользование недрами литиевого месторождения в Кировоградской области.

Соответствующее решение судья Юлия Шрамко приняла 6 ноября, пишут Наші гроші.

Согласно материалам суда, "Петр-Консалтинг" в марте 2018 года обратилось к Госгеонедр с заявлением на получение на 20 лет спецразрешения без проведения аукциона для добычи литиевых руд участок "Добрый", который находится в Добровеличковском районе Кировоградской области. В том же году фирма еще раз направила заявление с обновленным пакетом документов.

Суд установил, что фирма подала на утверждение пакет документов на получение спецразрешения по схеме о наличии у нее геолого-экономической оценки запасов месторождения.

Получение спецразрешения в 2018 году ей согласовал Кировоградский облсовет и Министерство экологии и природных ресурсов. То есть, фирма подала документы для получения спецразрешения по схеме "пробации", которая была существенно изменена правительством с 2019 года.

Само же заявление фирмы Рабочая группа по вопросам недропользования рассмотрела уже в феврале 2020 года и положительного решения не приняла. После этого в апреле Госгеонедр отказала в выдаче спецразрешения.

"Петр-Консалтинг" сразу же подал иск в ОАСК и добился в качестве его обеспечение запрета для Госгеонедр на любые действия с литиевым участком.

Теперь суд рассмотрел сам иск фирмы и установил, что она подала все необходимые документы для получения спецразрешения без аукциона из-за наличия в ней геолого-экономической оценки запасов. Кроме того, ее заявка не получила положительного решения без объявления причин такого заключения. Поэтому суд не просто обязал Госгеонедр повторно рассмотреть заявление, а вынести по нему положительное решение – предоставить специальное разрешение на пользование участком литиевых руд.

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Как отмечает издание, это не первая попытка "Петро-Консалтинга" получить в пользование литиевое месторождение. В феврале 2018 года "Петро-Консалтинг" без аукциона получила специальное разрешение на работы на Шевченковском месторождении литиевых руд (Днепропетровская область), которое является одним из двух разведанных месторождений лития в Украине. Фирма тогда анонсировала, что подключит к проекту иностранного инвестора, а работы начнутся с 2021 года.

Но в апреле текущего года Генпрокуратура в Кассационном админсуде Верховного суда добилась отмены спецразрешения "Петро-Консалтинга" на Шевченковское месторождение лития. В частности, суд указал, что при выдаче спецразрешения "Петро-Консалтингу" был использован просроченный протокол об оценке запасов лития от 1989 года. Также Верховный суд указал, что суды Украины не правильно истолковали схему пробации, которая может быть использована только в исключительных случаях.

Сейчас специальное разрешение "Петро-Консалтинга" на Шевченковское месторождение лития указано как недействующее.

На момент его получения в 2018 году учредителями фирмы были Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева, руководителем – Игорь Коломиец. Директором фирмы работал Тарас Игнащенко – сын Владимира Игнащенко, советника тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Игнащенко-старший является соседом тогдашнего первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко – бизнес-партнера Петра Порошенко. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны".

В августе прошлого года владельцем "Петро-Консалтинга" стал Михаил Жернов, он управляющий партнер инвестиционной компании Millstone & Co. (Польша). Компания в Украине имеет интерес в медиабизнесе, где перед президентскими выборами 2019 года сотрудничала с людьми из окружения Кононенко.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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12.11.2020 21:05 Відповісти
 
 