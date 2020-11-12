Суд подтвердил банкротство задолжавшей "Укрэксимбанку" 3 миллиарда компании

Апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрэксимбанка" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 22 июня, которым был утвержден отчет ликвидатора и ликвидировано ПАО "Электроприбор" в связи с банкротством.

Соответствующее решение Северный апелляционный хозсуд принял 5 ноября, передает Finbalance.

"Материалами дела подтверждается правомерность составленного ликвидатором отчета и сведения ликвидационного баланса, согласно которым у ПАО "Электроприбор" отсутствуют денежные средства и имущественные активы, за счет которых можно было бы провести удовлетворение всех требований кредиторов", – говорилось в постановлении Хозяйственного суда Киева.

Согласно судебным материалам, в процессе конкурсного управления были погашены кредиторские требования "Электроприбора" всего на 55,2 млн грн.

В своей апелляционной жалобе "Укрэксимбанк" просил отменить определение суда первой инстанции и передать дело на новое рассмотрение в другом составе суда. Свою позицию госбанк обосновывал тем, что ликвидатор оставил без рассмотрения вопрос о субсидиарной ответственности лиц, виновных в доведении предприятия до банкротства.

В свою очередь ликвидатор ПАО "Электроприбор" отмечал, что для выявления имущественных активов должника с целью удовлетворения требований кредиторов выполнил все необходимые действия и обязанности, возложенные на него Кодексом по процедурам банкротства.

Северный апелляционный хозсуд решил, что "одобрив отчет ликвидатора, банк, как член комитета кредиторов, выразил свою волю и подтвердил, что ликвидатором был соблюден принцип несомненной полноты действий ликвидатора в ликвидационной процедуре".

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Коллегия судей также обратила внимание, что договор от 3 октября 2011 года, заключенный между ПАО "Электроприбор" и ООО "Электроприбор" о продаже имущества банкрота, который фигурирует в уголовном деле от 8 июня 2017 года, был заключен больше 3 лет назад, а следовательно ликвидатор не мог обратиться за защитой нарушенного права в пределах срока исковой давности.

Напомним, в апреле 2018 года суд утвердил реестр требований кредиторов предприятия, включив в него в т.ч. требования "Укрэксимбанка" на 3,25 млрд грн (из них 3,24 млрд грн – требования четвертой очереди). Также суд отдельно утвердил требования "Укрэксимбанка", которые обеспечены залогом должника на сумму 155,5 млн грн.

Согласно судебным материалам, ПАО "Электроприбор" было поручителем и ипотекодателем по долгам ООО "КоронАгро" (признано банкротом в июле 2017 года) перед "Укрэксимбанком". В ипотеку госбанка были переданы корпуса и нежилые помещения по адресу: Киев, ул. Глубочицкая, 17, залоговой стоимостью 155,5 млн грн.

По данным НКЦБФР, на конец 2017 года владельцем 93,8% акций ПАО "Электроприбор" была компания "Арпанет Холдингс Лимитед". В госреестре ее бенефициаром указан Александр Унинец.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "КоронАгро" является Виктор Тополов (экс-нардеп и экс-министр угольной промышленности).

Раньше Arpanet Holdings Limited связывали с женой Тополова, называя компанию одним из миноритариев KDD Group. Долговые обязательства KDD Group перед "Укрэксимбанком" достигали $168 млн.