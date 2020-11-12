Стоимость Bitcoin впервые за три года превысила $16 тысяч

Стоимость криптовалюты Bitcoin в четверг, 12 ноября, выросла до трехлетнего максимума, превысив $16 тыс.

По данным портала Coin Desk, сейчас котировки Bitcoin находятся на уровне $16,05 тыс., утром четверга они достигали $16,16 тыс. впервые с 6 января 2018 года.

Таким образом, стоимость Bitcoin выросла на 123% с начала года почти на 50% в этом квартале.

Согласно данным CoinDesk 20, другие ведущие криптовалюты также были в плюсе: эфир и лайткойн выросли на 1-2%, а OMG вырос на 8% за день.