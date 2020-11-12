Потери IТ-отрасли Украины из-за карантина оценили в $200 миллионов

IТ-отрасль в Украине в апреле-сентябре 2020 года недополучила $199 млн из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Среди основных причин снижения уровня доходов отрасли: сокращение спроса на услуги вследствие финансовых проблем заказчиков; невозможность рабочих выполнять обязанности из-за заболевания; а также снижение производительности компаний из-за карантинных ограничений.

В BRDO отметили, что экспорт украинских ІТ-услуг демонстрирует положительную динамику в течение последних девяти лет, в то же время темп его роста существенно сократился во втором квартале 2020 года и стал самым низким с 2014 года.

В то же время показатели третьего квартала, по предварительным данным НБУ, свидетельствуют о частичном восстановлении темпов роста экспорта.

Эксперты BRDO считают, что в основе оптимистического сценария лежит предположение, что негативное влияние пандемии на объем экспорта ІТ-услуг ограничится вторым и третьим кварталами, а в четвертом квартале текущего года темпы роста экспорта восстановятся до уровня 2016-2019 года, то есть до $1,5 млрд в октябре-декабре и $ 5,1 млрд по результатам года (рост на 23% к 2019 году).

В основе пессимистического сценария лежит предположение, что негативное влияние пандемии будет пролонгировано на четвертый квартал, падение экспорта сохранится и составит 2% к предыдущему кварталу. В результате экспорт составит $1,2 млрд в октябре-декабре 2020 года и $4,6 млрд по году (рост на 11% к 2019 году).

Реалистичным в BRDO считают сценарий, в котором будет сохранена традиционная для отрасли сезонность, но с понижающим коэффициентом на основе результатов второго и третьего квартала - в результате экспорт составит $ 1,3 млрд в четвертом квартале 2020 года, и $4,9 млрд по результатам года (рост на 19% год к году).

Анализ проводился по объему кредита платежного баланса, опубликованного Нацбанком. К категории "IТ-экспорта" для целей настоящего анализа были включены данные статьи "Компьютерные услуги". В комментарии также отмечалось, что незначительная часть экспорта по статьям "Информационные услуги" и "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские услуги" также содержит ІТ-услуги, однако выделить ее для анализа возможности нет.