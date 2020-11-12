Минэкономики разработало требования к условиям содержания животных

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало Требования к благополучию сельскохозяйственных животных.

Как сообщает пресс-служба министерства, сейчас проект соответствующего приказа обнародован на сайте Минэкономики для общественного обсуждения.

Документом устанавливаются минимальные требования к благополучию всех видов сельскохозяйственных животных во время их содержание, включая откорм и уход за ними.

При этом предусмотрено установление дополнительных специальных требований для бройлеров, кур-несушек, свиней и телят.

В частности, проектом приказа предложено установить:

гарантированные минимальные площади территории для различных видов сельскохозяйственных животных;

минимальную периодичность осмотра сельскохозяйственных животных;

наличие обязательного свободного доступа животных к питьевой воде и корму, а также ветеринарного обслуживания;

требования к уровням освещения, шума, загазованности, безопасности материалов помещений, в которых содержатся сельскохозяйственные животные, и тому подобное.

По словам заместителя министра Сергея Глущенко, утверждение требований будет способствовать распространению в Украине практики гуманного обращения с сельскохозяйственными животными, улучшению условий их содержания, сохранению их здоровья, уменьшению рисков их травмирования и страдания.

"Проект приказа является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции. В украинское законодательство будут имплементированы требования пяти актов права ЕС", – отметил заместитель министра.