Минэкономики разработало требования к условиям содержания животных
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало Требования к благополучию сельскохозяйственных животных.
Как сообщает пресс-служба министерства, сейчас проект соответствующего приказа обнародован на сайте Минэкономики для общественного обсуждения.
Документом устанавливаются минимальные требования к благополучию всех видов сельскохозяйственных животных во время их содержание, включая откорм и уход за ними.
При этом предусмотрено установление дополнительных специальных требований для бройлеров, кур-несушек, свиней и телят.
В частности, проектом приказа предложено установить:
- гарантированные минимальные площади территории для различных видов сельскохозяйственных животных;
- минимальную периодичность осмотра сельскохозяйственных животных;
- наличие обязательного свободного доступа животных к питьевой воде и корму, а также ветеринарного обслуживания;
- требования к уровням освещения, шума, загазованности, безопасности материалов помещений, в которых содержатся сельскохозяйственные животные, и тому подобное.
По словам заместителя министра Сергея Глущенко, утверждение требований будет способствовать распространению в Украине практики гуманного обращения с сельскохозяйственными животными, улучшению условий их содержания, сохранению их здоровья, уменьшению рисков их травмирования и страдания.
"Проект приказа является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции. В украинское законодательство будут имплементированы требования пяти актов права ЕС", – отметил заместитель министра.
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