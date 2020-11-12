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"Укрзализныця" усилит контроль за соблюдением карантинных ограничений в электричках

Новини БізнесЦензор Транспорт

"Укрзализныця" увеличит количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля соблюдения карантинных ограничений в пригородном сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

"В дальнем сообщении количество мест четко контролируется, в пригородном сообщении – мониторим наиболее нагруженные направления, увеличиваем количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля", – сказано в сообщении.

При этом компания заявляет о строгом соблюдении масочного режима среди сотрудников, также осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.

В то же время "Укрзализныця" поддерживает взвешенное решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантинных ограничений.

Как сообщалось, Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

В то же время общественный транспорт может перевозить пассажиров в пределах мест для сидения.

Автор: Михайло Орлюк
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Извините за руский, но бред в статье. По весне 10 вагонов, с конца лета 8 , загрузка 150%(попа к попе).По составу 75% с группы риска кому за 80 и на шару.Маски через раз.
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