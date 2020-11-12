Мининфраструктуры находится на финальном этапе внедрения Weigh Control System

Министерство инфраструктуры Украины совместно с "Укртрансбезопасностью" и Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности находятся на завершающем этапе внедрения Weigh Control System - системы автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров для грузовых транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

На сегодня, 12 ноября, специалистами начаты доработка и расширение функционала прототипа системы сбора и накопления данных из зон контроля габаритно-весовых комплексов.

"Мы на завершающем этапе внедрения Weigh Control System, которая будет обеспечивать автоматический сбор данных с WiM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов. Уже сегодня система объединяет стационарные весовые комплексы городов, весовые комплексы филиалов АМПУ, Морского торгового порта "Южный" и стивидорных компаний, а также пилотные комплексы "Взвешивание в движении". Сейчас идет подключение весовых комплексов Бердянского морского торгового порта и стивидорной компании "Ольвия". Кроме этого, начат процесс подключения к системе в промышленной эксплуатации площадок WIM", - отметил глава министерства Владислав Криклий.

Weigh Control System - это единственная система контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля "Укртрансбеопасности". Ее внедрение предусматривает автоматическую фиксацию перегруженных транспортных средств и привлечения к ответственности за превышение габаритно-весовых норм, а также планирование ремонта и реконструкции дорожной сети на основе фактических данных о транспортной нагрузке и интенсивности движения.

Система объединяет в себе Центр обработки данных (ЦОД ГВК), системы получения информации из комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") "Укртрансбезопасности", "Укравтодора" и других держателей дорог, с мобильных и стационарных пунктов взвешивания автотранспорта, а также с весовых комплексов портов и стивидорных компаний. Дополнительно планируется включить в данное решение системы видеофиксации и метеостанции для полного контроля.

Также, начиная с июля этого года, следить за актуальной информацией о ГВК на основе данных из Weigh Control System можно на транспортном портале электронных услуг bi.e-transport.gov.ua в разделе "Габаритно-весовой контроль". Он содержит карту с обозначением места расположения пунктов ГВК, соответствующих дорожных знаков, стоянок, пунктов разгрузки железнодорожного транспорта, а также статистические данные по количеству работников на пунктах ГВК, деталей и количества взвешиваний, размера штрафов.

Все данные постоянно обновляются и отображаются в виде диаграмм и визуализаций с широкими возможностями комбинации, фильтрации, сортировки и поиска как на самой карте, так и в виде таблиц.