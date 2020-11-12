БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
839 відвідувачів онлайн
Новини ЕнергетикаКорпоративні відносини
8 737 7
Ахметов (1570) шахта (374) шахтарі (286) ДТЕК (1261) Буславець Ольга (78)

Минэнерго создало госпредприятие для возвращенных Ахметовым шахт

Новини БізнесЦензор Енергетика Корпоративні відносини

Минэнерго создало госпредприятие для возвращенных Ахметовым шахт

Министерство энергетики создало государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", куда войдут возвращенные из аренды "ДТЭК" Рината Ахметова угольные активы.

Приказ №693 подписан и.о. министра энергетики Ольгой Буславец 28 октября, передает Интерфакс-Украина.

В Едином госреестре датой регистрации юрлица указано 2 ноября, и.о. генерального директора "Добропольеуголь-добыча" назначен экс-глава "Свердловантрацит" и "Донецкая угольная энергетическая компания" Александр Коваль.

Как сообщалось,  в начале октября Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь". ФГИ и Минэнерго обязаны завершить процесс возвращения имущественного комплекса "Добропольеугля" в госсобственность до 25 января 2021 года.

Кабмин также согласился с предложением ДТЭК создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объяснила, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время в компании отмечали, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Су ... ки !!!
показати весь коментар
12.11.2020 18:36 Відповісти
поматросил и бросил....
показати весь коментар
12.11.2020 18:47 Відповісти
Прибыли - Ахметову, убытки - государству.
показати весь коментар
12.11.2020 23:09 Відповісти
Пример Киевэнерго тоже о многом говорит: изношенные теплосети, уничтоженная система управления. И никакой ответственности - все, типа, по закону.
показати весь коментар
13.11.2020 10:16 Відповісти
ахмет все высосал и отдал государству Украина.....
показати весь коментар
13.11.2020 12:35 Відповісти
"Минэнерго создало госпредприятие для возвращенных Ахметовым шахт" - за счёт самого бедного в Европе народа шахты восстановят, отремонтируют, модернизируют, а после опять скажут, что надо отдать шахты "эффективным собственникам" и так будет до тех пор пока не избавимся от олигархов и их наследников.
показати весь коментар
13.11.2020 13:38 Відповісти
 
 