"Энергоатом" сократил производство электроэнергии с начала года на 6%

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-октябре 2020 года сократилось на 6% (на 4,57 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 63,21 млрд кВт-ч.

Как сообщается в отчетности "Энергоатома", плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 2,8%, передает Интерфакс-Украина.

Электростанции госпредприятия отпустили 59,6 млрд кВт-ч электроэнергии против 63 млрд 170,1 млн кВт-ч в январе-октябре 2019 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 52,8%, что на 0,3 п.п. меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Объем освоения капитальных вложений составил 7,91 млрд грн против 11,3 млрд грн в январе-октябре 2019 года, финансирование капвложений – 7,4 млрд грн против 12,54 млрд млн грн.

По итогам отчетного периода НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 9 млрд грн, расчеты по страхованию составили 2,6 млрд грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 62,2%, что на 4,3 п.п. меньше, чем в январе-октябре 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 71,8%, что на 4 п.п. больше показателя десяти месяцев 2019 года.

В работе АЭС Украины в январе-октябре 2020 года зафиксировано 12 нарушений против 11 за аналогичный период прошлого года.

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1203,11 суток против 1385,78 суток в январе-октябре 2019 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83,23 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,84 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.