Основатель Data Group Кардаков вышел из состава владельцев компании
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Фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине – компании "Датагруп", увеличив долю в ней с 73,46% до 96,13%.
Как отмечается в совместном релизе компаний, в итоге фонд Horizon Capital стал единственным владельцем "Датагруп" вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, которому принадлежат 3,87% акций компании.
"В результате этой сделки основатель компании Александр Кардаков и другие миноритарные инвесторы полностью вышли из состава акционеров. Финансовые детали сделки не разглашаются", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, оператор фиксированной связи Data Group ("Датагруп") в 2019 году, согласно МСФО, увеличил чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2018 годом – до 141,76 млн грн.
Компания "Датагруп" создана Алекснадром Кардаковым в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны. Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.
В 2016 году Кардаков был вынужден продать долю в компании из-за сложностей с обслуживанием валютных кредитов после резкой девальвации курса гривни. В сентябре 2016 года инвесткомпания Horizon Capital установила операицонный контроль над Datagroup Holding, увеличив пакет акций до более 70%.
Horizon Capital является ведущей инвестиционной компанией в Украине и Молдове, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Я за электричество плачу 200грн.
А заниматься мелочевкой, которая сейчас осталась, Кардакову не интересно.