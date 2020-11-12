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Основатель Data Group Кардаков вышел из состава владельцев компании

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Основатель Data Group Кардаков вышел из состава владельцев компании

Фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине – компании "Датагруп", увеличив долю в ней с 73,46% до 96,13%.

Как отмечается в совместном релизе компаний, в итоге фонд Horizon Capital стал единственным владельцем "Датагруп" вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, которому принадлежат 3,87% акций компании.

"В результате этой сделки основатель компании Александр Кардаков и другие миноритарные инвесторы полностью вышли из состава акционеров. Финансовые детали сделки не разглашаются", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, оператор фиксированной связи Data Group ("Датагруп") в 2019 году, согласно МСФО, увеличил чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2018 годом – до 141,76 млн грн.

Компания "Датагруп" создана Алекснадром Кардаковым в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны. Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.

В 2016 году Кардаков был вынужден продать долю в компании из-за сложностей с обслуживанием валютных кредитов после резкой девальвации курса гривни. В сентябре 2016 года инвесткомпания Horizon Capital установила операицонный контроль над Datagroup Holding, увеличив пакет акций до более 70%.

Horizon Capital является ведущей инвестиционной компанией в Украине и Молдове, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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Дорогой интернет у них.
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12.11.2020 19:38 Відповісти
В сравнении с Волей просто смешной.
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12.11.2020 20:20 Відповісти
Датакруп 60 Мбит/с стоит 169грн.
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12.11.2020 21:33 Відповісти
или 159грн точно не помню, но всё равно это дорого.
Я за электричество плачу 200грн.
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12.11.2020 21:35 Відповісти
Ну я не знаю где вы живете и откуда такой замечательный тариф, особенно на электроэнергию. Я за Датагрупп на работе (подключен как квартира) уже много лет плачу 200грн мес. + 50грн за статический IP, для камер нужен. И радуюсь, что не повышают. А вот Воля была у меня 6 лет и родителей примерно тоже так. Там у меня выходило около 400 в месяц, т.к. у них идет принудительное навязывание к интернету ТВ , от которого отказаться нельзя. Отказались на обеих квартирах в прошлом месяце от их услуг.
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12.11.2020 22:08 Відповісти
Все, больших и быстрых денег не будет как в 2000е, где на стройках через Инком отмывали деньги владельцы банков, сетей автозаправок, моб.операторов и т.д., да и свою цельную сеть, чтоб сосать деньги, по Украине Датагруп так и не построил.

А заниматься мелочевкой, которая сейчас осталась, Кардакову не интересно.
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13.11.2020 11:28 Відповісти
 
 