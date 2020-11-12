"Укрзализныця" выставила на "голландские аукционы" более 40 тысяч грузовых вагонов

"Укрзализныця" объявила 116 "голландских аукционов" на 40,49 тыс. грузовых вагонов.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, объявлено 40 лотов на групповые отправки по 510 тыс. зерновозов в лоте и восемь лотов на маршрутные отправки зерновозов, в каждом по 432 вагона, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, объявлено 18 лотов на групповые отправки по 240 полувагонов в лоте и 14 лотов на маршрутные отправки, в каждом - 700 полувагонов.

На крытые вагоны было объявлено 12 лотов по 36 вагонов при групповых перевозках.

Кроме того, на окатышевозы было объявлено четыре лота на групповые отправки по 80 вагонов в лоте и четыре лота на маршрутные отправки в каждом по 200 вагонов.

На минераловозы и цементовозы было объявлено по восемь лотов на групповые отправки по 60 вагонов в лоте.

Лоты будут разыграны 16 ноября 2020 года.

Как сообщалось, правление АО "Укрзализныця" приняло решение ввести так называемые "голландские аукционы" при распределении грузовых вагонов через систему "ProZorro.Продажи" в феврале 2020 года.

Как отметили в "Укрзализныце", цена за использование вагонов во время "голландского аукциона" на первом этапе снижается, на втором этапе может как увеличиваться, так и оставаться на уровне первого этапа.ac