Минэкономики расширило перечень сельхозтехники по программе дотаций для аграриев

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства расширило перечень сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, которая участвует в государственной программе частичной компенсации ее стоимости из государственного бюджета.

Об этом сообщил министр Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"В перечень добавлено 417 новых наименований техники и оборудования, теперь их насчитывается 14 573 от 191 заводов-производителей. Перечень заводов-производителей также увеличился на 6. Это означает, что воспользоваться поддержкой сможет еще больше аграриев и производителей", – отметил министр.

По его словам, сейчас аграриям уже компенсировано около 986,3​ млн грн за приобретенную технику и оборудование. Средства получил 3 601 аграрий за приобретение 7 447 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму почти 4 млрд грн.

"Мы ожидаем, что объем компенсации по заявкам по этой программе на конец года превысит запланированный ресурс, поэтому Минэкономики уже инициировало соответствующие изменения относительно перераспределения средств из других программ", – добавил Петрашко.

В частности, в перечень техники добавились посевной полуприцепной комплекс Narmada для посева по технологии Strip-Till, агрегаты для внесения жидких минеральных удобрений, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов, зерносушилки, весовое оборудование для взвешивания сельхозпродукции, полуприцепы, почвообрабатывающая техника, оборудование для содержания КРС и свиней и др.

Как сообщалось, в августе Минэкономики расширило перечень украинской сельхозтехники, стоимость которой частично компенсируется из госбюджета, на 1175 новых наименований.

Напомним, на 2020 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" предусмотрены расходы в сумме 1 млрд гривен.