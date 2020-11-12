"Укравтодор" забрал 8,4 миллиона евро банковской гарантии после расторжения контракта с китайской компанией

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") получило 8,4 млн евро банковской гарантии после расторжения контракта на реконструкцию объездной дороги вокруг Житомира с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited.

Как сообщает пресс-служба госагентства, вся сумма банковской гарантиии уже перечислена банком-эмитентом на счет "Укравтодора" и будет использована для финансирования строительства обхода города Житомир, для завершения которого планируется объявить новый тендер.

В агентстве напомнили, что контракт с Sinohydro был расторгнут 30 октября 2020 года из-за нарушения контрактных обязательств и неспособности завершить строительство в определенные сроки. В частности, китайская компания обязалась реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года.

Однако подрядчик, как утверждает "Укравтодор", не продлил сроки действия обеспечения выполнения контракта, не отреагировал на сообщения о необходимости исправления результатов работ и не продолжил работы в соответствии с условиями контракта без объяснений.

"Был также выявлен рабочий брак – разрушение цементобетонного покрытия на участке. По заключению компании технадзора IRD ENGINEERING S.R.L., подрядчик не выполнил методологии проведения строительных работ", – заявляют в "Укравтодоре".

В связи с этим, как отмечает агентство, чтобы защитить свои имущественные права, "Укравтодор" воспользовался банковской гарантией, которую предоставил подрядчик на сумму почти 8,46 млн евро.

В сообщении также указано, что с 30 октября 2020 года данный участок автодороги передан в эксплуатационное содержание Службе автомобильных дорог в Житомирской области.

Как сообщалось, в октябре Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") инициировало расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited из-за нарушения условий контракта и низких темпов работ.

В свою очередь Sinohydro Corporation Limited заявила о несогласии с таким решение, пригрозив подать иск в международный арбитраж.

Согласно заявлению компании, Sinohydro считает несправедливым то, что "Укравтодор", не сумев эффективно выполнить договорные обязательства, в одностороннем порядке решил расторгнуть контракт тогда как Совет по урегулированию споров (созданный в соответствии с контрактом вместе с "Укравтодором" в мае 2020 года) еще рассматривает споры вокруг этого контракта и уже вынес решение по некоторым из них, разрешив Sinohydro продлить контракт.

В Sinohydro подчеркивают: несвоевременная передача "Укравтодором" участка земли под объект общественного пользования, внесение ряда проектных изменений, не предусмотренных контрактом, невыполнение обязательств по оплате, а также форс-мажор в виде эпидемии COVID-19 и множество других факторов повлияли на график реализации проекта и привели к нарушению сроков выполнения работ.