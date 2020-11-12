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Fitch (304) рейтинг (892) Інтерпайп (147)

Fitch присвоило рейтинг "Интерпайпу" Пинчука на уровне "B"

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Fitch присвоило рейтинг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" на уровне "B", прогноз стабильный.

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинг отражает ограниченную историю финансового состояния компании после реструктуризации и практики корпоративного управления, что приводит к неопределенности в отношении дивидендов после 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Рейтинг также отражает меньший масштаб, чем у компаний-аналогов, а также воздействие украинской операционной среды. Трубный бизнес компании подвержен риску нефтяных рынков, где у клиентов нестабильны капиталовложения из-за ситуации с ценами на нефть.

Кроме того, рейтинг отражает значительно улучшившуюся кредитоспособность компании после реструктуризации в четвертом квартале 2019 года.

В пресс-релизе Fitch  констатируется, что "Интерпайп" сумел работать в текущем году без значительных сбоев в работе, но столкнулся с ухудшением спроса из-за пандемии коронавируса, особенно это отразилось на продажах труб. При этом сегмент нефтегазовых труб (OCTG) пострадал больше всего (-54%), в то время как реализация линейных труб были практически линейной.

В свою очередь колесное подразделение показало лучшие результаты при небольшом снижении объемов продаж - на 3%.

"Мы прогнозируем, что ситуация с падением спроса на трубы OCTG займет три года, до полного восстановления после минимумов 2020 года, и рост объемов в других сегментах постепенно после 2020 года, за исключением продаж колес в Украине и СНГ", - отмечает агентство.

Fitch напоминает, что в результате реструктуризации задолженности в октябре 2019 года "Интерпайп" снизил размер непогашенного долга до $400 млн по сравнению с $1,354 млрд на конец 2018 года. После этого долг сократился до $331 млн к концу 2019 года и до $81 млн в октябре 2020 года.

"Мы предполагаем, что "Интерпайп" произведет полную выплату по облигациям к середине 2021 года, а выплата дивидендов начнется с 2021 года", - констатируется в пресс-релизе.

Вместе с тем Fitch указывает на риски из-за торговых ограничений на внешних рынках, так как компания экспортирует более 70% труб и колес.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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