1 015 0
Кабмин отменил ограничения на зарплаты топ-менеджеров "Укрзализныци", "Борисполя" и АМПУ
Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини
Кабинет министров Украины отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений и наблюдательных советов АО "Укрзализныця", ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и ГП "Администрация морских портов Украины".
Соответствующие распоряжения от 5 ноября 2020 года №1387-р, 1388-р и 1389-р обнародованы на сайте правительства.
Ранее заработные платы глав указанных предприятий, согласно решению Кабмина, на период карантина, введенного с целью противодействия распространения СOVID-19, были ограничены до 47,2 тыс. грн.
Джерело: Кабмин
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...