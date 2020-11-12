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НКРЭКУ утвердила компенсацию за ограничение производства электроэнергии по "зеленому тарифу"

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НКРЭКУ утвердила компенсацию за ограничение производства электроэнергии по

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании в среду, 12 ноября, утвердила механизм компенсаций за электроэнергию для производителей по "зеленому тарифу", не отпущенную в рынок вследствие принудительных диспетчерских ограничений, а также методику расчета объемов такой электроэнергии.

Решение регулятора о внесении изменений в правила рынка будет закреплено в виде постановления, передает Интерфакс-Украина.

Согласно решению НКРЭКУ, размер компенсаций будет соответствовать произведению размера "зеленого" тарифа на объем неотпущенной электроэнергии, рассчитанный в соответствии с методикой, предусматривающей использование двух методов такого расчета.

В частности, при эталонном методе используются данные коммерческого учета эталонной генерирующей единицы, подразумевающей одну или несколько генерирующих единиц, имеющих отдельную точку коммерческого учета, при расчетном – исключительно данные за предыдущие периоды.

При этом расчетный метод используется только в случаях, когда невозможно осуществить расчет эталонным методом.

Расчет объема неотпущенной электроэнергии осуществляется за каждый период ограничений отдельно.

В случае если производитель электроэнергии по "зеленому" тарифу или аукционной цене не полностью выполнил команду диспетчера на разгрузку, он осуществляет платеж за несоответствие выполнения команды.

По данным НКРЭКУ, в 2020 году объем неотпущенной вследствие принудительных диспетчерских ограничений электроэнергии по "зеленому тарифу" в Украине может составить около 1 млрд кВт-час при общей выработке электроэнергии генерацией ВИЭ порядка 11 млрд кВт-час.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявлял о давлении после того, как оператор энергосистемы впервые вынуждено ограничичивал генерацию электроэнергии на ветровых электростанциях (ВЭС) энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

При этом, согласно законодательству, ВЭС все-равно компенсируется стоимость недовыработанной ими электроэнергии по высокому "зеленому тарифу".

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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