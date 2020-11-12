Филиал "Укрзализныци" за три года недополучил 4,3 миллиарда доходов, – Счетная палата

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" в 2017-2019 годах недополучил 4,25 млрд грн запланированных доходов.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты по результатам аудита эффективности АО "Украинская железная дорога".

Счетная палата отмечает, что плановые показатели доходов не выполнялись несмотря на доходность филиала в этот период. Так, чистая прибыль в 2017 году составил 3,7 млрд грн (62% плана), в 2018 году – 3,1 млрд (55%), а в 2019 году – 3,4 млрд грн (91%).

По результатам инвентаризаций в течение трех лет "Юго-Западная железная дорога" выявила нехватку необоротных активов и запасов на 108 млн грн, что может иметь признаки уголовного правонарушения. При этом информация об открытии в правоохранительных органах уголовных производств относительно таких недостач во время аудита не подтверждена.

Установлено, что не переоформлены правоустанавливающие документы на 94 объекта недвижимого имущества, которыми наделен филиал "Юго-Западная железная дорога". Согласно законодательству, это необходимо было сделать в течение двух лет со дня государственной регистрации АО "Укрзализныця" в 2015 году. Это создает риск потери государственного имущества, внесенного в уставный капитал общества, общей стоимостью 39 млн гривен.

Кроме того," Укрзализныця "не оформила правоустанавливающих документов на 922 земельных участка площадью более 8 тыс. га, которыми наделен филиал" Юго-Западная железная дорога" и которые находятся в ее использовании. Это также создает риск потери государственного имущества.

Во время аудита также установлено, что АО "Укрзализныця" недоплатило в госбюджет 206 млн грн дивидендов за 2018 год. Общество должно было перечислить 90% прибыли, то есть 309 млн грн, зато отчислило лишь 103 млн гривен.

"Кабинет Министров Украины, который выполняет функции общего собрания (высшего органа) АО "Укрзализныця", не обеспечил контроля за отчислением дивидендов по 2018 год", - сообщает Счетная палата.

Также Счетная палата обнаружила, что уставный капитал "Укрзализныци" в размере 230 млрд грн частично сформирован с несоблюдением требований законодательства. В уставный капитал включили имущество, которое не подлежит приватизации, на 449 млн грн – здания пассажирских вокзалов, пассажирские платформы, павильоны и тому подобное. Хозяйственный кодекс это запрещает, отмечает аудит.

О выявленных признаках уголовных правонарушений Счетная палата проинформирует офис Генерального прокурора.