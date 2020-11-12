Министерства неудовлетворительно выполняют гособоронзаказ, – СНБО

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов заявил о неудовлетворительном выполнение государтвенного оборонного заказа на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Также секретарь СНБО заявил о необходимости принятия неотложных мер к повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме этого Данилов указал на недопустимо низкий увровень выполнения центральными органами исполнительной власти указа главы государства Владимира Зеленского, предусматривающий мероприятия по реформированию ОПК.

СНБО сообщает, что Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры к обеспечению эффективного использования ресурсов государственного бюджета согласно принятым решениям.

Минстратегпрому поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации соответствие стандартам НАТО.