В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о Фонде декарбонизации

Верховная Рада зарегистрировала законопроект №4347 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект №4347 предусматривает создание государственного фонда декарбонизации. Фонд декарбонизации предлагают наполнять за счет налога на выбросы СО 2 . Налог планируют увеличить с 10 до 30 грн/т.

50% средств планируют направлять в общий фонд государственного бюджета. Остальные 50% – в Фонд декарбонизации.

Средства фонда будут идти исключительно на проекты по сокращению выбросов СО 2 . На данный момент рассматриваются семь направлений, которые будут иметь энергоэффективный, экологический и социальный эффекты:

проекты по модернизации генерирующих предприятий;

модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения;

удешевление проектов по переработке бытовых отходов;

электробусы для общественного транспорта;

стимулирование использования частных электрокаров населением;

проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере.

Список не является исчерпывающим.

"Фонд декарбонизации станет шагом на пути сокращения углеродного следа украинской продукции, что также позволит избавиться от дополнительной пошлины – так называемого углеродного тарифа, который могут ввести уже в следующем году. Фонд на практике поможет Украине достичь взаимовыгодного партнерства со странами ЕС в сфере устойчивого развития и внедрения Зеленого соглашения, к реализации целей которого мы стремимся присоединиться", – заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.