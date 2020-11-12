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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о Фонде декарбонизации

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о Фонде декарбонизации

Верховная Рада зарегистрировала законопроект №4347 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект №4347 предусматривает создание государственного фонда декарбонизации. Фонд декарбонизации предлагают наполнять за счет налога на выбросы СО2. Налог планируют увеличить с 10 до 30 грн/т.

50% средств планируют направлять в общий фонд государственного бюджета. Остальные 50% – в Фонд декарбонизации.

Средства фонда будут идти исключительно на проекты по сокращению выбросов СО2. На данный момент рассматриваются семь направлений, которые будут иметь энергоэффективный, экологический и социальный эффекты:

  • проекты по модернизации генерирующих предприятий;
  • модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения;
  • удешевление проектов по переработке бытовых отходов;
  • электробусы для общественного транспорта;
  • стимулирование использования частных электрокаров населением;
  • проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере.

Список не является исчерпывающим.

"Фонд декарбонизации станет шагом на пути сокращения углеродного следа украинской продукции, что также позволит избавиться от дополнительной пошлины – так называемого углеродного тарифа, который могут ввести уже в следующем году. Фонд на практике поможет Украине достичь взаимовыгодного партнерства со странами ЕС в сфере устойчивого развития и внедрения Зеленого соглашения, к реализации целей которого мы стремимся присоединиться", – заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Джерело:  Міністерство енергетики України


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