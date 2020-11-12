Германия выделит еще 75 миллионов евро на сокращение выбросов при производстве стали

Федеральное министерство образования и научных исследований Германии (BMBF) выделило корпорации ThyssenKrupp 75 млн евро на реализацию второго этапа проекта по сокращению выбросов в производстве стали – Carbon2Chem.

Как говорится в пресс-релизе ThyssenKrupp, компания намерена перейти на зеленое производство стали к 2050 году. Проект Carbon2Chem предусматривает замену угля зеленым водородом в качестве восстановителя в доменных печах при производстве стали. Это позволяет предотвратить образование СО 2 и перейти на безуглеродное производство стали в долгосрочной перспективе.

На реализацию первого этапа проекта BMBF предоставило ThyssenKrupp в 2016 году инвестиции в размере 60 млн евро.

Основная цель второго этапа проекта – показать долгосрочную стабильность во взаимодействиях между производством стали и химическим синтезом, а также возможность расширить применение технологии Carbon2Chem в других отраслях – в производстве цемента и извести, а также на предприятиях по сжиганию отходов.

Кроме того, реализация второго этапа призвана вывести проект на рынок.

"Проект Carbon2Chem – это яркий пример успешного решения этой проблемы с помощью умных идей и инновационных исследований. Инновации Carbon2Chem не только защищают климат. Они также укрепляют нашу долгосрочную конкурентоспособность и обеспечивают рабочие места в промышленности", – объяснила Аня Карличек, федеральный министр образования и науки Германии.

Финансовый директор ThyssenKrupp доктор Клаус Кейсберг подчеркнул, что в случае успешной реализации второй фазы компания намерена применять Carbon2Chem в промышленных масштабах всего через несколько лет.