"Ощадбанк" должен обеспечить присоединение к Фонду гарантирования с 1 января

Государственный "Ощадбанк" в рамках утвержденных Кабмином основных направлений деятельности до 2024 года должен обеспечить присоединение к Фонду гарантирования вкладов физических лиц с 1 января 2021 года.

В списке стратегических целей банка на следующие пять лет – обеспечение вступления международных финансовых организаций в капитал, что повлечет мажоритарную или полную приватизацию до 2025 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Помимо этого, банк до 2025 года должен предоставить развитую линейку цифровых продуктов, включая отраслевые продукты, предоставляемые через цифровые каналы и автоматизированные процессы, а также уменьшить уровень операционных расходов и пересмотреть капитальные расходы путем оптимизации сети и централизации функций и операций.

Стратегическими целями банка также определены усиление системы управления рисками, что обеспечит рост кредитования за счет взвешенной кредитной политики, развитие системы IТ (обеспечит эффективное и своевременное выполнение стратегических целей), урегулирование уровня неработающих активов и последовательное сокращение их доли благодаря жесткой стратегии управления такими активами.

Кроме того, документ предусматривает стабилизацию финансового результата, рамочное соглашение о взаимодействии между акционером и банком, разработку и утверждение кодекса этики, отдельные планы финансовой и организационной трансформации и план по работе с проблемной задолженностью.

Отмечается, что "дорожная карта" по достижению этих целей будет содержаться в отдельной стратегии, которую "Ощадбанк" разработает и утвердит совместно с Министерством финансов.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 11 ноября без обсуждения утвердил основные направления деятельности "Ощадбанка", которые станут основной для разработки стратегии дальнейшего его развития.

Согласно документу, миссией банка является поддержание и укрепление позиции ведущего универсального банка Украины, деятельность которого будет, в частности, сосредоточена на корпоративном банкинге, увеличении присутствия в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса, а также укрепление позиции в розничном кредитовании и комиссионных услугах.

Как сообщала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова в июне 2020 года, законопроект об участии "Ощадбанка" в Фонде гарантирования уже подготовлен, вместе с тем информации о его внесении в Верховную Раду пока не было.

В принципах стратегического реформирования госбанков, утвержденного правительством 2 сентября 2020 года, указывалось, что на данный момент государство создает все необходимые предпосылки для обеспечения вступления МФО в капитал "Ощадбанка" до конца 2020 года, с вхождением последнего в Фонд гарантирования в октябре 2020 года.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (226,29 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.