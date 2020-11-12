Молдова возобновила работу пунктов пропуска на границе с Украиной

Сегодня, 12 ноября в 08.00 восстановлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бесарабьяска - Августовское" и "Новые Трояны-Чадыр-Лунга".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

О решении восстановить пропускные операции через пункты пропуска "Бесарабьяска", "Чадыр-Лунга" Госпогранслужбы Украины сообщила Пограничная полиция Молдовы.

Ранее Правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Молдовой (в том числе "Серпневом" и "Новые Трояны") еще в конце мая.

Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны