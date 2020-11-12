Продажи на Alibaba в День холостяков установили новый рекорд

Китайская компания Alibaba Group Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День одиноких людей (или День холостяков), который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября.

По итогам акции, растянувшейся в этом году на несколько дней в отличие от предыдущих лет, были реализованы товары на рекордные 498,2 млрд юаней ($75,1 млрд). Прошлогодний рекорд продаж - $38 млрд - был побит уже в первые 30 минут 11 ноября.

В этом году акции, приуроченные ко Дню одиноких людей, действовали на платформах Alibaba в течение трех первых дней ноября, а также 11 ноября. Таким образом, компания рассчитывала снизить давление на логистическую сферу, а также дать покупателям и продавцам больше времени на планирование сделок, пишет The Wall Street Journal.

День одиноких людей - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. Несмотря на то, что за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com, распродажи в День одиноких людей ассоциируются именно с Alibaba.

В День холостяков продается больше товаров, чем за пять дней американского марафона продаж со Дня благодарения до киберпонедельника (в этом году этот период продлится с 26 по 30 ноября).