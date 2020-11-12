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МЭА повысило прогноз падения спроса на нефть

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МЭА повысило прогноз падения спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.

Об этом сообщает Интерфакс.

"C учетом низкого спроса в прошлом и возобновления распространения COVID-19 в Европе и США мы пересмотрели наш краткосрочный прогноз мирового спроса в сторону понижения на 0,4 млн б/с в III кв. 2020 года, на 1,2 млн б/с в IV кв. 2020 года и на 0,7 млн б/с в I кв. 2021 года. Теперь мы ожидаем, что спрос снизится на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году (против 8,4 млн баррелей в сутки в отчете за прошлый месяц) и вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки в 2021 году (против 5,5 млн баррелей в сутки в прошлом месяце). Маловероятно, что вакцина вызовет существенное повышение спроса до следующего года", - говорится в отчете.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в октябре исполнялась второй месяц подряд на уровне 103%, отмечается в отчете (МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 106%, страны не-ОПЕК - на 97%. Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снижались второй месяц подряд - на 19,7 млн баррелей (0,66 млн б/с), до 3,192 млрд баррелей. В третьем квартале общий объем промышленных запасов снизился на 22,7 млн баррелей или 245 тыс. б/с.

Поскольку в первом полугодии наблюдался большой рост запасов в 325 млн баррелей (1,79 млн б/с), они остались на 225 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет, пишет МЭА.

Запасы нефти, в частности, в сентябре снизились на 3,1 млн баррелей, до 1,192 млрд баррелей. Это всего на 50,8 млн баррелей ниже пикового уровня, наблюдавшегося в мае. Американский регион ОЭСР стал лидером снижения в сентябре с падением на 6,8 млн баррелей, что более чем в шесть раз превышает обычное ежемесячное снижение из-за снижения импорта нефти и сокращения производства в сезон ураганов.

Запасы нефтепродуктов в сентябре снизились на 12,2 млн баррелей (0,41 млн б/с) до 1,642 млрд баррелей.

В октябре предварительные данные показывают, что запасы нефти в США упали на 8,4 млн баррелей за месяц, тогда как обычно они увеличиваются на 15,1 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов в США значительно снизились - на 32,9 млн баррелей (1,06 млн б/с).

Джерело:  Интерфакс


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